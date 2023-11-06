交通安全基本法草案初審保留3條文 王國材盼盡速通過

．護理人員工作辛勞，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫院的衛福部立醫院，是否也要為護理人員加薪？衛福部醫福會表示，有關改善護理師薪資待遇，26家部立醫院中已有18家，自今年第一季於3至10月，已陸續調整護理人員薪資，預計明年1月起配合政策，包括公職、約聘護理師每個月調薪4%，金額約為1500至2500元。...

2023-11-06 17:46