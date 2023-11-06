快訊

大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

不只Joeman！網紅蕾菈夫妻持毒被逮 經紀人：已無保請回

Joeman持毒遭警方逮捕 經紀人回應了：心情複雜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通安全基本法草案初審保留3條文 王國材盼盡速通過

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
立法院交通委員會今逐條審查「道路交通安全基本法」草案。記者周彥妤／攝影
立法院交通委員會今逐條審查「道路交通安全基本法」草案。記者周彥妤／攝影

為洗刷「行人地獄」惡名，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案。立法院交通委員會今逐條審查，合計5章、28條草案內容，除了第1、9、16條共3條保留交付朝野協商，其餘依政院版或修正文字通過。交通部長王國材會後受訪表示，法案涵蓋地方政府執行計畫，至為關鍵，今日審議算是頗具共識，僅保留3條，盼盡速通過。

今天審議過程中，針對第1條草案內容中，「以達道路交通事故0死亡願景」皆有共識；時代力量立委邱顯智則認為，應再加入「每年減少5%死亡率」字眼，更為明確。

其次，針對第9條草案，滾動檢討駕照制度，包含駕駛分類、申請及持有資格等，邱認為規範要另訂，而非放在說明欄補充。第16條則是「中央應妥適規劃道路交通事故保險制度及其他相關措施」。因最後現場無法達成共識，3條草案予以保留。

王國材會後受訪重申，2030年前降低事故死亡人數30%、行人死亡人數目標下降50%，是中期目標；長期目標則是朝零死亡願景，各方目標一致，朝此方向努力。

王國材 願景

延伸閱讀

司機考試影響99列次挨批 台鐵：研擬各項人力遴補

許銘春指旅宿開放移工疑慮未清 王國材回應了

台鐵人力不足衝擊99列次 產工怒批王國材「還有臉說影響最小」

東森高層任中嘉董事？ 邱顯智籲NCC徹查

相關新聞

衛福部立醫院護理師加薪 護師公會6個字回應再提兩訴求

護理人力荒，衛福部轄下26家部立醫院今宣布，全體護理人員明年一月比照公務人員加薪4%。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表...

你吃的是東石蚵還是越南蚵？ 水試所推1技術清楚辨識

我國近10年牡蠣（蚵）產量大幅下降，進口蚵數量則逐年增加，目前市面上約五分之一為越南蚵，然而越南蚵因與國產蚵外觀相似，常...

明高溫降9度 下周一北台灣迎入秋最低溫下探「1字頭」

受東北季風影響，中央氣象署表示，明天桃園以北、宜花偏涼，高溫從今天的32度降至23度，下降9度，到了周三至周四，又回溫至...

交通安全基本法草案初審保留3條文 王國材盼盡速通過

為洗刷「行人地獄」惡名，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案。立法院交通委員會今逐條審查，合計5章、28條草案內容，...

護理師要加薪了 部立醫院明年起擬每月調薪4% 最高調2500元

．護理人員工作辛勞，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫院的衛福部立醫院，是否也要為護理人員加薪？衛福部醫福會表示，有關改善護理師薪資待遇，26家部立醫院中已有18家，自今年第一季於3至10月，已陸續調整護理人員薪資，預計明年1月起配合政策，包括公職、約聘護理師每個月調薪4%，金額約為1500至2500元。...

中華電信率先在全台50門市導入 EPBOX手機回收機器人

中華電信（2412）宣布於全台50家中華電信服務據點導入「EPBOX手機回收機器人」，是台灣首家提供EPBOX的電信業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。