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交通安全基本法草案初審保留3條文 王國材盼盡速通過
為洗刷「行人地獄」惡名，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案。立法院交通委員會今逐條審查，合計5章、28條草案內容，除了第1、9、16條共3條保留交付朝野協商，其餘依政院版或修正文字通過。交通部長王國材會後受訪表示，法案涵蓋地方政府執行計畫，至為關鍵，今日審議算是頗具共識，僅保留3條，盼盡速通過。
今天審議過程中，針對第1條草案內容中，「以達道路交通事故0死亡願景」皆有共識；時代力量立委邱顯智則認為，應再加入「每年減少5%死亡率」字眼，更為明確。
其次，針對第9條草案，滾動檢討駕照制度，包含駕駛分類、申請及持有資格等，邱認為規範要另訂，而非放在說明欄補充。第16條則是「中央應妥適規劃道路交通事故保險制度及其他相關措施」。因最後現場無法達成共識，3條草案予以保留。
王國材會後受訪重申，2030年前降低事故死亡人數30%、行人死亡人數目標下降50%，是中期目標；長期目標則是朝零死亡願景，各方目標一致，朝此方向努力。
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