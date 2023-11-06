衛福部立醫院護理師加薪 護師公會6個字回應再提兩訴求

護理人力荒，衛福部轄下26家部立醫院今宣布，全體護理人員明年一月比照公務人員加薪4%。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，「肯定、但不滿意」，強調政府應全面提升護理人員薪資，並應同意「保障應屆畢業護理師，年薪至少70萬元」及「優先補助醫院護理人員，每人每月1萬元，為期至少2年」兩項訴求。

衛福部醫福會今宣布，26家部立醫院決定明年起，配合公務員調薪政策，全面調升護理人員薪資4%，按年資不同，部立醫院8千多名護理師每個月可加薪1500到2500元不等。

紀淑靜說，全聯會感謝衛福部長薛瑞元，以行動表達對護理人員的支持，但這樣的加薪幅度，距離護理團體的訴求，還是不夠。全台灣的護理人員目前都是低薪，平均月薪只有4萬6千元。

「公會一向的立場，就是希望由政府出面，提升護理人員整體薪資。」紀淑靜指出，如果像現在這樣，只是讓公立、私立醫院各自「適度調整薪水」，人力板塊只是移來移去，最重要的缺口、急性醫療的護理人力根本沒有幫助。

紀淑靜說，公會堅持整體薪資提升，先前提出九大訴求，衛福部回應其中七項，卻否決了「應屆畢業護理師年薪至少達70萬（不含夜班費）」、「由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月1萬元，直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少2年」兩項。

公會調查結果已顯示，只調夜班費無法讓新血進來、也無法鼓勵留任，接下來這幾個月，只要看看人力是否回流，就能見真章。

薛瑞元日前針對部立醫院加薪「如果不加薪，人跑光了，醫院沒法營運，是長痛，短期內加薪留人，可保本」的說法，也讓公會不滿。

紀淑靜強調，在醫院醫事人力中，護理人員占絕大多數，但人多不是原罪，不能讓增加營運成本，成為阻礙提供更好的護理職場和薪資的藉口，尤其，公立醫院擔負偏鄉醫療、弱勢族群、防疫與公共衛生的重責，卻高達74%的護理人員是約聘僱，薪資福利不如公職護理人員，長期處在同工不同酬的不公平待遇下，才影響留任意願。