快訊

大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

不只Joeman！網紅蕾菈夫妻持毒被逮 經紀人：已無保請回

Joeman持毒遭警方逮捕 經紀人回應了：心情複雜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部立醫院護理師加薪 護師公會6個字回應再提兩訴求

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部醫福會宣布，26家部立醫院決定明年起，配合公務員調薪政策，全面調升護理人員薪資4%。圖／聯合報系資料照片
衛福部醫福會宣布，26家部立醫院決定明年起，配合公務員調薪政策，全面調升護理人員薪資4%。圖／聯合報系資料照片

護理人力荒，衛福部轄下26家部立醫院今宣布，全體護理人員明年一月比照公務人員加薪4%。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，「肯定、但不滿意」，強調政府應全面提升護理人員薪資，並應同意「保障應屆畢業護理師，年薪至少70萬元」及「優先補助醫院護理人員，每人每月1萬元，為期至少2年」兩項訴求。

衛福部醫福會今宣布，26家部立醫院決定明年起，配合公務員調薪政策，全面調升護理人員薪資4%，按年資不同，部立醫院8千多名護理師每個月可加薪1500到2500元不等。

紀淑靜說，全聯會感謝衛福部長薛瑞元，以行動表達對護理人員的支持，但這樣的加薪幅度，距離護理團體的訴求，還是不夠。全台灣的護理人員目前都是低薪，平均月薪只有4萬6千元。

「公會一向的立場，就是希望由政府出面，提升護理人員整體薪資。」紀淑靜指出，如果像現在這樣，只是讓公立、私立醫院各自「適度調整薪水」，人力板塊只是移來移去，最重要的缺口、急性醫療的護理人力根本沒有幫助。

紀淑靜說，公會堅持整體薪資提升，先前提出九大訴求，衛福部回應其中七項，卻否決了「應屆畢業護理師年薪至少達70萬（不含夜班費）」、「由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月1萬元，直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少2年」兩項。

公會調查結果已顯示，只調夜班費無法讓新血進來、也無法鼓勵留任，接下來這幾個月，只要看看人力是否回流，就能見真章。

薛瑞元日前針對部立醫院加薪「如果不加薪，人跑光了，醫院沒法營運，是長痛，短期內加薪留人，可保本」的說法，也讓公會不滿。

紀淑靜強調，在醫院醫事人力中，護理人員占絕大多數，但人多不是原罪，不能讓增加營運成本，成為阻礙提供更好的護理職場和薪資的藉口，尤其，公立醫院擔負偏鄉醫療、弱勢族群、防疫與公共衛生的重責，卻高達74%的護理人員是約聘僱，薪資福利不如公職護理人員，長期處在同工不同酬的不公平待遇下，才影響留任意願。

薪資 護理師 衛福部

延伸閱讀

梁文傑被爆吸加熱菸...她批「有特權嗎」 薛瑞元：該罰還是要罰

通訊診察治療辦法來了 薛瑞元：下周公告明年4月上路

薛瑞元：台南登革熱高峰已過 因暖冬減緩不如預期

部立醫院護理師加薪了 衛福部：明年1月起最高調2500元

相關新聞

衛福部立醫院護理師加薪 護師公會6個字回應再提兩訴求

護理人力荒，衛福部轄下26家部立醫院今宣布，全體護理人員明年一月比照公務人員加薪4%。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表...

你吃的是東石蚵還是越南蚵？ 水試所推1技術清楚辨識

我國近10年牡蠣（蚵）產量大幅下降，進口蚵數量則逐年增加，目前市面上約五分之一為越南蚵，然而越南蚵因與國產蚵外觀相似，常...

交通安全基本法草案初審保留3條文 王國材盼盡速通過

為洗刷「行人地獄」惡名，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案。立法院交通委員會今逐條審查，合計5章、28條草案內容，...

護理師要加薪了 部立醫院明年起擬每月調薪4% 最高調2500元

．護理人員工作辛勞，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫院的衛福部立醫院，是否也要為護理人員加薪？衛福部醫福會表示，有關改善護理師薪資待遇，26家部立醫院中已有18家，自今年第一季於3至10月，已陸續調整護理人員薪資，預計明年1月起配合政策，包括公職、約聘護理師每個月調薪4%，金額約為1500至2500元。...

中華電信率先在全台50門市導入 EPBOX手機回收機器人

中華電信（2412）宣布於全台50家中華電信服務據點導入「EPBOX手機回收機器人」，是台灣首家提供EPBOX的電信業者...

知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌超標 食藥署裁罰3萬元

衛福部食藥署今公布「112年市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」稽查結果，唯一一件不合格食品竟是知名老店「里港文富餛飩」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。