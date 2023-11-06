從鼻涕看身體狀況！兒科醫指鼻涕出現「1顏色」恐是癌症前兆

秋天溫差大，不少大人與小朋友也容易在這季節感冒。近日，兒科醫師傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」透露，各病症的鼻涕顏色大有不同，並直言「鼻涕顏色可以告訴我們很多健康訊息，稍加留意可以提前發現問題並治療喔！」

透明清澈的鼻涕

醫師傑登表示，此類鼻涕通常被稱為鼻水，只有流出一點點是正常的，而一般人在大哭過後，眼淚也會從鼻淚管流到鼻腔，最後從鼻孔不停的排出。他指出，過敏也同樣會導致流鼻水，若狀況不嚴重，立即離開過敏原即可。

不過傑登特別提醒，如果只有單側透明鼻水狂流，可能是顱底破洞導致的腦脊髓液外漏。他解釋，這種情況基本上是由外傷或手術引起，而肥胖的中年婦女也較容易出現自發性的腦脊髓液鼻漏，需額外注意。

白色黏稠狀有時帶點微黃

傑登透露，若出現這種鼻涕通常就是感冒了，如果病患症狀不嚴重，可先自行在家觀察，並積極清洗鼻子幫助鼻涕排出。他強調，患者若認為流鼻涕的情形已影響到生活或太嚴重，則應盡速就醫治療。

黏稠黃膿綠色

此種鼻涕屬於較嚴重細菌感染症狀，傑登表示，這類型的病患通常需要抗生素治療，因此強烈建議「儘速就醫治療，別硬撐」。

粉紅色（鼻涕帶著血絲）

傑登指出，病患因感冒、過敏而不斷打噴嚏，便有可能造成鼻腔黏膜微血管破裂，使鼻涕帶有血絲。他說明，帶有血絲的鼻涕只會短暫出現，基本上只要感冒或過敏改善就會消失，但如果病患長期流出粉紅色的鼻涕，須小心是「鼻咽癌」前兆。

鮮紅色（大量鼻血直流）

傑登說，會流出鮮紅色的鼻血多是因為鼻腔內有較大的血管破裂，挖鼻孔也可能導致此情形。他強調，若患者經常流鼻血或難以止血，要小心是否為「凝血功能」異常，建議就醫檢查。

黑色

最後傑登解釋，黑色的鼻涕是空氣不佳導致，因民眾吸入過多污染空氣，使鼻子變成濾網，只要趕快離開糟糕的環境即可。