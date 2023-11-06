快訊

糗！蕾菈初版聲明「充滿這符號」 遭網笑酸：連轉檔都不會

我們被盜了！嚴正聲明 聯合報退休力論壇報名在這裡

Joeman涉毒發199字聲明說話了 網友超震驚：網紅圈最大清流才是他

從鼻涕看身體狀況！兒科醫指鼻涕出現「1顏色」恐是癌症前兆

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師傑登解釋，六種不同顏色鼻涕所代表的身體狀況。示意圖／ingimage
兒科醫師傑登解釋，六種不同顏色鼻涕所代表的身體狀況。示意圖／ingimage

秋天溫差大，不少大人與小朋友也容易在這季節感冒。近日，兒科醫師傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」透露，各病症的鼻涕顏色大有不同，並直言「鼻涕顏色可以告訴我們很多健康訊息，稍加留意可以提前發現問題並治療喔！」

透明清澈的鼻涕

醫師傑登表示，此類鼻涕通常被稱為鼻水，只有流出一點點是正常的，而一般人在大哭過後，眼淚也會從鼻淚管流到鼻腔，最後從鼻孔不停的排出。他指出，過敏也同樣會導致流鼻水，若狀況不嚴重，立即離開過敏原即可。

不過傑登特別提醒，如果只有單側透明鼻水狂流，可能是顱底破洞導致的腦脊髓液外漏。他解釋，這種情況基本上是由外傷或手術引起，而肥胖的中年婦女也較容易出現自發性的腦脊髓液鼻漏，需額外注意。

白色黏稠狀有時帶點微黃

傑登透露，若出現這種鼻涕通常就是感冒了，如果病患症狀不嚴重，可先自行在家觀察，並積極清洗鼻子幫助鼻涕排出。他強調，患者若認為流鼻涕的情形已影響到生活或太嚴重，則應盡速就醫治療。

黏稠黃膿綠色

此種鼻涕屬於較嚴重細菌感染症狀，傑登表示，這類型的病患通常需要抗生素治療，因此強烈建議「儘速就醫治療，別硬撐」。

粉紅色（鼻涕帶著血絲）

傑登指出，病患因感冒、過敏而不斷打噴嚏，便有可能造成鼻腔黏膜微血管破裂，使鼻涕帶有血絲。他說明，帶有血絲的鼻涕只會短暫出現，基本上只要感冒或過敏改善就會消失，但如果病患長期流出粉紅色的鼻涕，須小心是「鼻咽癌」前兆。

鮮紅色（大量鼻血直流）

傑登說，會流出鮮紅色的鼻血多是因為鼻腔內有較大的血管破裂，挖鼻孔也可能導致此情形。他強調，若患者經常流鼻血或難以止血，要小心是否為「凝血功能」異常，建議就醫檢查。

黑色

最後傑登解釋，黑色的鼻涕是空氣不佳導致，因民眾吸入過多污染空氣，使鼻子變成濾網，只要趕快離開糟糕的環境即可。

感冒 醫師 癌症

延伸閱讀

小二女寫「一邊…一邊」造句 醫師爸看完笑翻：是不是有誤會

她全身麻醉手術後被醫囑「不能睡」 好友1招解決笑翻眾人

「蹲式馬桶」助排便還是容易長痔瘡？ 醫曝2姿勢：有助順暢

擁豐厚家產卻不跟家人往來 鄰居見「傘沒收」驚覺獨居爺爺孤獨死

相關新聞

明高溫降9度！迎「入秋最低溫」前先變天 一圖看降雨3變化

受東北季風影響，中央氣象署表示，明天桃園以北、宜花偏涼，高溫從今天的32度降至23度，下降9度，到了周三至周四，又回溫至...

衛福部立醫院護理師加薪 護師公會6個字回應再提兩訴求

護理人力荒，衛福部轄下26家部立醫院今宣布，全體護理人員明年一月比照公務人員加薪4%。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表...

你吃的是東石蚵還是越南蚵？ 水試所推1技術清楚辨識

我國近10年牡蠣（蚵）產量大幅下降，進口蚵數量則逐年增加，目前市面上約五分之一為越南蚵，然而越南蚵因與國產蚵外觀相似，常...

從鼻涕看身體狀況！兒科醫指鼻涕出現「1顏色」恐是癌症前兆

秋天溫差大，不少大人與小朋友也容易在這季節感冒。近日，兒科醫師傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」透露，各病症的鼻涕顏色大有不同，並直言「鼻涕顏色可以告訴我們很多健康訊息，稍加留意可以提前發現問題並治療喔！」

「確診新冠肺炎+罕病」嚴重黃疸不適 男靠外泌體治療緩解

35歲林姓男子去年因確診新冠肺炎導致免疫力嚴重失調，黃疸指數高達10以上（正常值為1），加上本身有先天罕病造成毛細血管畸...

通訊診察放寬引討論 連江盼檢視相關配套措施

通訊診療相關法規引發討論，政府預計在明年4月上路，連江衛福局表示樂觀其成，但未來相關設施及健保給付問題等，還需要相關配套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。