你吃的是東石蚵還是越南蚵？ 水試所推1技術清楚辨識

我國近10年牡蠣（蚵）產量大幅下降，進口蚵數量則逐年增加，目前市面上約五分之一為越南蚵，然而越南蚵因與國產蚵外觀相似，常發生便宜越南蚵混充高價台灣蚵的疑慮，也導致國產蚵滯銷影響蚵農。農業部水試所今表示，已建置完成牡蠣產地鑑別技術，未來可區別國產蚵及進口蚵，待擴大推廣後將研擬查驗機制。

水試所今舉辦「『蚵』班出身，真正『蠔』」記者會，公布「牡蠣多重元素檢驗方法」和「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」等產地鑑識技術，經衛福部食藥署審議通過，3日公開為建議檢驗方法，以科學技術判別國產蚵及境外蚵。

根據水試所統計，國產牡蠣產量逐年下降，2019年產量為1萬9473公噸、2020年1萬9243公噸、2021年1萬7954公噸，2022為1萬6692公噸；總產值部分，2022年為38.9億元。

進口量部分，2019年總計共1931公噸，其中越南牡蠣有201公噸；2020年進口2602公噸，越南牡蠣1356公噸，越南進口量與2019年相比增6.7倍；2021年總計3457公噸，越南牡蠣1786公噸，與2019年相比增8.9倍；2022年共5217公噸，越南牡蠣3023公噸，與2019年相比增15倍；今年1至9月進口量為4525公噸，越南牡蠣2404公噸，與2019年相比增加逾15倍。

嘉義區漁會推廣部蚵農陳宏聰表示，越南蚵與國產蚵肉就連當地蚵農都難以辨識，但每台斤價差約30至40元，對盤商來說利潤非常多，現在有技術鑑定及產地溯源，鼓勵有更多蚵農張貼標章，讓國產蚵有真正依據，也讓消費者了解、確保購買到的產品來源。

水試所指出，牡蠣生長過程雖不會移動，但濾食海中營養成分，可食組織會累積生長及棲息環境中的各種元素，利用這樣的特性可反應牡蠣產地來源環境，作為產地鑑別重要依據，過去1年透過檢驗595件（國產380件、境外215件）、1785筆特徵元素分析資料庫，辨識率已達97.3％。

但水試所坦言，目前僅能辨別國內、外產地的牡蠣，若要進一步區別台灣各區的牡蠣如東石蚵、布袋蚵等較為困難，因為牡蠣外海養殖範圍較小，最多只能辨別是台灣本島蚵或澎湖生產的蚵。

漁業署說明，為推動國產牡蠣產地溯源，積極輔導國產牡蠣業者導入水產品溯源制度，迄今已通過產銷履歷及水產品可溯源標章戶數達702戶，逾總牡蠣養殖戶35％，另為強化國產牡蠣溯源標示，也輔導50戶取得溯源牡蠣養殖戶購置貼標機及束口機等設備，並鼓勵於產品張貼標章，以及輔導剖牡蠣場域提升衛生保鮮設備及友善工作環境達到112戶。