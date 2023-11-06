快訊

一起攀登北插天山！舅舅不慎失足 外甥面前滾落墜谷身亡

Mac跟進「進水警報」貼心功能？外媒曝蘋果藏這1招成「免費維修」關鍵

騙很大？志工整理98歲獨居翁遺物 赫見10多箱過期女性用品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌超標 食藥署裁罰3萬元

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
屏東縣「里港文富食品有限公司」生產的餛飩大腸桿菌超標遭裁罰3萬元新台幣。圖／食藥署提供
屏東縣「里港文富食品有限公司」生產的餛飩大腸桿菌超標遭裁罰3萬元新台幣。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布「112年市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」稽查結果，唯一一件不合格食品竟是知名老店「里港文富餛飩」，檢出大腸桿菌超標。食藥署副署長林金富表示，該案經過複驗後仍不合格，大腸桿菌150MPN／g，超出限量標準50MPN／g，因此裁罰3萬元，並列入加強觀察對象。

食藥署針對量販店、超市、便利商店、非連鎖商行及餐飲外帶店等販售冷凍或冷藏調理食品場所進行稽查。林金富表示，針對食品良好衛生規範準則（GHP）食藥署總共稽查148家業者，初查有13家業者分別有食品從業人員無法提具體檢報告，以及環境牆壁與天花板未有蜘蛛網等不潔情況，經限期改正後，複查均符合規定。

至於食品本身，食藥署抽樣284件。林金富表示，食藥署檢驗食品中微生物情形，初檢揪出7件不合格食品，不合格率2.5%，經地方衛生局限期改善後複檢，仍有1件不合格，為澎湖縣農會農民購物中心販售的「里港文富餛飩」。

林金富說，由於「里港文富餛飩」初查不合格，食藥署追溯製造商為屏東縣「里港文富食品有限公司」，因此複查就是前往製造商進行稽查，衛生局通常給予一個月時間給業者改善，但該業者仍大腸桿菌超標，因此由屏東縣衛生局裁罰3萬元罰鍰，並業者進行輔導、列入加強稽查對象。

食藥署GHP初查148家，不合格13家；食品抽查284家，有7件不合格，複查不合格1家，即為「里港文富餛飩」。圖／食藥署提供
食藥署GHP初查148家，不合格13家；食品抽查284家，有7件不合格，複查不合格1家，即為「里港文富餛飩」。圖／食藥署提供

食藥署 衛生局 屏東縣

延伸閱讀

食藥署公布雞蛋稽查、水產品氚監測最新進度

日本北海道「松茸」驗輻射殘留 0.42公斤全銷毀

日本蜜瓜半年內2次違規 驗出具「神經毒性」農藥超標

後市場稽查新北「白蝦仁」驗禁藥 食藥署：罰6萬

相關新聞

知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌超標 食藥署裁罰3萬元

衛福部食藥署今公布「112年市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」稽查結果，唯一一件不合格食品竟是知名老店「里港文富餛飩」，...

通訊診察治療辦法來了 薛瑞元：下周公告明年4月上路

為推動遠距診療，衛福部預告「通訊診察治療辦法」多時，但遲遲無法上路。衛福部長薛瑞元表示，「通訊診察治療辦法」將於下周（1...

你吃的是東石蚵還是越南蚵？水試所推1技術清楚辨識

我國近10年牡蠣（蚵）產量大幅下降，進口蚵數量則逐年增加，目前市面上約五分之一為越南蚵，然而越南蚵因與國產蚵外觀相似，常...

旅宿業要移工 許銘春喊「本勞優先」：觀光署報告有3大疑慮

旅宿業要求開放移工，勞動部上周收到交通部觀光署的評估報告，卻認為報告內容並未釐清外界疑慮。勞動部長許銘春今日表示，勞動部...

客語發展法行政院版遲不推出 客委會：已完成跨部會協商

國民黨總統參選人侯友宜日前參加「全國客家挺侯後援會」成立大會，批評民進黨執政7年多，完全不推動客家語言發展法。立法院內政...

司機考試影響99列次挨批 台鐵：研擬各項人力遴補

台鐵司機員因參與考試，因人力調度後仍短缺，影響今、明列車共99車次，挨批人力短缺困窘；台鐵產業工會提出2訴求，點名交通部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。