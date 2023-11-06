知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌超標 食藥署裁罰3萬元

衛福部食藥署今公布「112年市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」稽查結果，唯一一件不合格食品竟是知名老店「里港文富餛飩」，檢出大腸桿菌超標。食藥署副署長林金富表示，該案經過複驗後仍不合格，大腸桿菌150MPN／g，超出限量標準50MPN／g，因此裁罰3萬元，並列入加強觀察對象。

食藥署針對量販店、超市、便利商店、非連鎖商行及餐飲外帶店等販售冷凍或冷藏調理食品場所進行稽查。林金富表示，針對食品良好衛生規範準則（GHP）食藥署總共稽查148家業者，初查有13家業者分別有食品從業人員無法提具體檢報告，以及環境牆壁與天花板未有蜘蛛網等不潔情況，經限期改正後，複查均符合規定。

至於食品本身，食藥署抽樣284件。林金富表示，食藥署檢驗食品中微生物情形，初檢揪出7件不合格食品，不合格率2.5%，經地方衛生局限期改善後複檢，仍有1件不合格，為澎湖縣農會農民購物中心販售的「里港文富餛飩」。