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旅宿業要移工 許銘春喊「本勞優先」：觀光署報告有3大疑慮

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
許銘春出席勞動部「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計競賽」頒獎典禮。圖／勞動部提供
許銘春出席勞動部「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計競賽」頒獎典禮。圖／勞動部提供

旅宿業要求開放移工勞動部上周收到交通部觀光署的評估報告，卻認為報告內容並未釐清外界疑慮。勞動部長許銘春今日表示，勞動部將在本月召開專家會議，邀請相關部會和專家學者進行討論，或可以研議其他方法，讓本國勞動力可以填補觀光旅宿的缺口。

勞動部今日舉行「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計競賽」頒獎典禮，許銘春會後接受媒體聯訪，指出交通部觀光署關於開放旅宿移工的評估報告有三大疑慮。一是專案媒合成效不佳、二是薪資條件不足、旅宿業者是挑工而非缺工；三是對於是否會衝擊中高齡及二度就業婦女的就業權利，並未完全釐清，

時代力量立委今日上午召開記者會，質疑一旦旅宿業開放移工，將導致「破窗效應」。許銘春認同此一說法，表示開放旅宿業移工的是勞動部必須慎重以對的問題，一旦旅宿業提出開放，可能也會有其他服務業跟進。而勞動部一貫的立場，就是「本國勞工優先」。

勞動部 移工 許銘春

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