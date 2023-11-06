客語發展法行政院版遲不推出 客委會：已完成跨部會協商

國民黨總統參選人侯友宜日前參加「全國客家挺侯後援會」成立大會，批評民進黨執政7年多，完全不推動客家語言發展法。立法院內政委員會今天審查113年度客委會預算，同時火速送出各黨團的客家語言發展法草案共計5個版本，唯獨缺乏最關鍵的行政院版本，最後委員會決定等到院版送出之後再行審議。

多名立委今天質詢時指出，客家基本法於2018年公告實施，其中第三條規定「客家語言發展事項，另以法律定之。」客委會卻一拖5年都未推出「客家語言發展法」。客委會主委楊長鎮表示，客委會於2021年7月26日預告「客家語言發展法」草案，目前草案已完成跨部會協商，但還有許多介面需要協調。

楊長鎮表示，客委會規劃發展客語的法律是三層結構，最底層是國家語言發展法、中間是客家基本法、而客家語言發展法則是「疊上最後一個磚頭」。中間牽扯到對教育制度的影響、公共服務是否具有足夠的能量配合、行政法的規範要到什麼強度、公務員和教師要取得客語認證，權利的保障上有什麼影響？這些都還需要跟其他部會如教育部協調討論。

客委會表示，「客家語言發展法」草案還有許多條文需要協調，包括客家專責單位的設置、人員的培訓、獎勵及輔導、分階段推動客語為通行語期是10年、12或15 年、公教人員客語認證符合客家人口比例完成期限、學校以客語為教學語言推動方式及進程規劃等。