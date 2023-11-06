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司機考試影響99列次挨批 台鐵：研擬各項人力遴補

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

台鐵司機員因參與考試，因人力調度後仍短缺，影響今、明列車共99車次，挨批人力短缺困窘；台鐵產業工會提出2訴求，點名交通部王國材部長、準台鐵公司董事長杜微應對停駛事件對旅客、員工道歉，更怒批王國材「還有臉說影響最小」。台鐵局表示，預估2024年1月至6月總申請優退離人數將不超過1300人，已積極研擬各項人力遴補及調整措施，包括加速今年鐵路特考933名錄取人員報到及訓練等，投入明年春節疏運。

台鐵局發布新聞稿指出，目前台鐵局現有員工數為1萬6326人，公司成立6個月內，原台鐵局員工依法可申請優惠退離，經統計截至2023年10月31日，台鐵員工申請2024年1月至6月退離人數為978人。上開退離人數中，包括行車關鍵人力374人（含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等）；其它人力604人（含站務人員、行政人員等）。台鐵局寛估，2024年1月至6月，總申請優退離人數將不超過1300人，並正全力慰留提出退休的員工，留任台鐵公司。

台鐵局表示，另為因應改制公司後人力調整及運用，已積極研擬各項人力遴補及調整措施，包括加速今年鐵路特考933名錄取人員報到及訓練，以投入2024年春節疏運。其次，移緩濟急，調整93個職缺，供運務今年考取的正備取營運人員立即報到投入現場工作。

第三，機務、工務及電務等單位，於112年年底前將再招考補充營運人員，加強現場人力。第四，預計2024年1月視工作需求再招募進用部分工時人力約180人，填補新進從業人員報到前之現場響導、行包、站務等工作。

此外，預為因應員工申請優惠退離，自2023年下半年起，已陸續加開運輸員班（值班站長班、乘務人員班）、司機員班、調度員班、運轉員班、車輛檢查員班、路線實務班、軌道管理班、維修工程車指揮員班、維修工程車司機員班、號誌維修基礎班等訓練班別，培訓預備人力，優先填補退離人員。另調整現職人員，優先補充行車、運轉、調度及維修等關鍵人力。第六，提早辦理台鐵公司從業人員甄試試務工作採購案，明年1月公司成立，即加速辦理公司從業人員甄選遴補作業。

台鐵 王國材

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