通訊診察治療辦法來了 薛瑞元：下周公告明年4月上路

為推動遠距診療，衛福部預告「通訊診察治療辦法」多時，但遲遲無法上路。衛福部長薛瑞元表示，「通訊診察治療辦法」將於下周（11月中旬）公告，明年4月上路。該辦法適用對象將放寬至十大類，但基層診所醫師憂心，新制實施後，擁有人力、財力的大醫院恐吞食醫療市場。薛瑞元說，這部分已協調完成，其中最具爭議的慢性病長期用藥照護，將附於健保現有計畫，醫院無法介入。

「通訊診察治療辦法」新增適用對象，除原先的疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護，以及災害、傳染病或其他重大變故照護及國際醫療照護，新增急性後期照顧、慢性病長期用藥照護、長期照顧服務、家庭醫師收治照護、居家醫療照護，並開放特殊情形可開立處方。

衛福部長薛瑞元今於立法院社會福利及衛生環境委員會，針對民眾黨擬具「數位醫療發展條例草案」備詢。立委賴惠員表示，「通訊診察治療辦法」遲遲沒有上路，目前進度為何？

薛瑞元表示，「通訊診察治療辦法」預告期，其實已在今年年初結束，但各界對於內容有不同意見，因此，針對有問題的部分進行溝通、討論，目前已都有共識。將於下周（11月中旬）正式公告，明年4月上路。

立委洪申翰質詢時，薛瑞元說明，遠距醫療相關資訊系統，將會進一步整合，而因「通訊診察治療辦法」新增慢性病長期用藥照護，這一項被基層醫師強力反對，因為若沒有多加規定，醫院也可以做，而醫院資訊科技規模大，病人全部都會被醫院吃下，反而成為「逆向醫療分流」，因此，慢性病長期用藥照顧，目前放在健保相關計畫下，醫院無法介入此一市場。

衛福部健保署長石崇良指出，目前研議方向為，在原本健保相關計畫下擴充，通訊診察為創新服務模式，舉例來說，如居家醫療經遠距加以協助，提升照顧可近性，而目前居家醫療都以基層醫師執行為主，若病人也臨時狀況，醫師可經遠距方式給予指導或調整藥物，因此，大型醫院不會侵蝕這部分服務。

另於長照機構照護方面，因住民移動、就醫不方便，也可透過遠距醫療，如新冠肺炎疫情期間，不需要到醫院急診、門診就醫，此為擴大居家醫療的適用對象。由此可見，遠距醫療現在是輔佐方式，而不是像在疫情期間為主要治療方式。

石崇良說，慢性病長期用藥照顧是在家醫計畫中，包括糖尿病、慢性腎病等共照計畫，為論質計酬方案，隨著醫療科技進步，慢性病人也可以透過數位照顧，如近期擴充連續性血糖監測，協助糖尿病患監控血糖，控制慢性病。

衛福部醫事司長劉越萍說，對於外界有疑慮的慢性病照顧範疇，擔心開的太大，經釐清疑點後，目前已加以限縮，且健保制度中也有鼓勵醫療院所使用遠距醫療的機制，目前有信心於下周公告，而資安認證部分也已公告相關標準，醫療院所應能在半年內完成，明年4月上路實施。