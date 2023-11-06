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許銘春指旅宿開放移工疑慮未清 王國材回應了

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材表示，旅宿業提缺工，勞動部則考量全國就業問題，也要照顧本國就業權利，交通部予以尊重。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材表示，旅宿業提缺工，勞動部則考量全國就業問題，也要照顧本國就業權利，交通部予以尊重。記者周彥妤／攝影

旅宿業喊缺工，要求政府開放移工，交通部觀光署日前向勞動部遞交申請開放移工報告。不過，勞動部長許銘春表示，觀光署報告中仍有疑慮未完全釐清；真缺工會幫忙，但若台灣勞動力未完全開發，要以本國勞工就業為先。交通部長王國材說，會請觀光署持續與勞動部詳細說明。

勞動部長許銘春今天表示，觀光署評估報告中對挑工而非缺工、衝擊中高齡，以及二度就業婦女就業等疑慮，未完全釐清。她說，有缺工會幫忙，但若台灣勞動力未完全開發，要以本國勞工就業為先。

對此，王國材在立法院受訪表示，旅宿業提缺工，勞動部則考量全國就業問題，也要照顧本國就業權利，交通部予以尊重。

至於勞動部所提疑慮，他說，會請觀光署加強資料分析，提供給勞動部持續討論。

勞動部 觀光署

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