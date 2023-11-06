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台鐵人力不足衝擊99列次 產工怒批王國材「還有臉說影響最小」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。本報資料照片

台鐵明年元旦改制國營台鐵公司，預估將掀起離退潮；另外，台鐵司機員因參與考試，因人力調度後仍短缺，影響今、明列車共99車次，挨批人力短缺困窘。台鐵產業工會提出2訴求，點名交通部王國材部長、準台鐵公司董事長杜微應對停駛事件對旅客、員工道歉；另外，台鐵局應提出含預備人力人力補充計畫，以及提出具體營運安全、員工待遇提升規劃，讓旅客看得見改善、員工看得見未來。

台鐵局共有297名司機員報考今年交通事業鐵路人員升資考試，經調度仍有約60名司機員缺口，台鐵因此宣布今、明兩天，共86班區間車停駛、13班次截短，其中集集線兩天全線停駛。台鐵產業工會與學者皆分析，此事凸顯台鐵人力短缺問題未解，變相犧牲乘客權益，距離公司化不到2個月前夕，簡直自損商譽。

台鐵產業工會今天聲明指出，本次停駛狀況並非突發，考試院舉辦考試是有計畫執行，不應問責於員工，在尚未面對公司化離退衝擊，就出現停駛，更凸顯交通部與台鐵局「調度」與「人力」兩大問題，導致僅是舉辦考試就造成機關停擺、影響交通，造成員工與民眾都受害。

台鐵產業工會說，人力問題肇因於台鐵長期疏於對預備人力規劃，在缺乏預備（臨時編制）人力下，難以面對任何天災、戰爭事變等突發狀況，作為國家基礎設施，不論在民生或是國安考量下，交通部與台鐵局都缺乏長遠規劃，「交通部長王國材還有臉說影響最小，產工認為根本不該出現因為員工考試讓民眾權益受損」的兩難困境，甚至可預期有許多站務員，這兩天恐因此在第一線被民眾責難，王國材須付最大責任。

台鐵產業工會指出，面對未來轉型為台鐵公司前發生荒謬停駛事件，產工認為是又一次讓民眾對台鐵失望，更讓員工難對公司抱期待，明年1月可預期將有員工離退潮衝擊下，交通部與台鐵局應嚴肅面對本次停駛事件。

台鐵 交通部長 王國材

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