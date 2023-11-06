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部立醫院護理師加薪了 衛福部：明年1月起最高調2500元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部立醫院護理師，預計明年1月起配合政策，包括公職、約聘護理師每個月調薪4%，金額約1500至2500元。本報資料照片
衛福部立醫院護理師，預計明年1月起配合政策，包括公職、約聘護理師每個月調薪4%，金額約1500至2500元。本報資料照片

護理人員工作辛勞，為留住護理人力，新光、振興、長庚、國泰、馬偕等私立醫院，紛紛為護理師加薪，而屬於公家醫院的衛福部立醫院，是否也要為護理人員加薪？衛福部醫福會表示，有關改善護理師薪資待遇，26家部立醫院中已有18家，自今年第一季於3至10月，已陸續調整護理人員薪資，預計明年1月起配合政策，包括公職、約聘護理師每個月調薪4%，金額約為1500至2500元。

醫福會副執行長楊南屏表示，有關改善薪資待遇，衛福部立部分醫院，自今年第一季起，對於護理人員薪資已陸續調整，包含項目為每個月久任獎金平均調整3000元、夜班津貼1850元，而特殊單位津貼，依病房屬性調整為1600至2500元，證照津貼2000元，平均年薪為64.8萬至92萬。而今年11月1日起，還有3家部立醫院，預計增加病房輪班津貼每月800至2000元。

楊南屏說，所有部屬醫院護理師，將於明年1月起，配合政策每個月最高調升2500元，經過26家部屬醫院的留任護理師的努力，護理師離職率已比去年減少，自去年13.5%，降至今年截至10月為11％。

楊南屏說，為留任護理人力及整備未來需求，衛福部、考選部、教育部、國防部及退輔會共同協力合作，推動護理人力整備12項策略，以達提升護理人力留任及護理人力培育，其中人力留任更是重要關鍵。

衛福部所屬26家醫院分布全國，包括有都會型、偏鄉離島型，有區域醫院及地區醫院大小規模不一，目前對於留任護理人力策略包含4點，多元招募，目前與學校合作培育及公費生，共分發118名護理師；爭取偏鄉、離島人員適用「退撫法」78條退休後回任；提升醫院智能工作，減輕護理人員負擔，包括行動護理車、護理資訊系統升級；112年3月起陸續改善薪資待遇福利，包括加薪、各項獎金、津貼。

楊南屏表示，衛福部所屬醫院此番作為，不僅是為了留任護理人才，更是確保病人照護品質及安全的必要作為，衛福部強調政策不僅是為醫院護理人員整體薪資的提升，也是回應護理專業特殊性的貢獻認可。

衛福部長薛瑞元在立法院社會福利及衛生環境委員會，接受立委楊曜質詢表示，對於部立醫院護理師加薪情形，「就是加了」，避免護理人力繼續流失，但同時也會安撫、顧及醫師的情緒。

護理師 衛福部 薪資

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