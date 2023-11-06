交通部要移工 勞動部：本國人優先！

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「未來會召開會議，討論如何以本國壯世代、二度就業婦女等勞力協助觀光業！」勞動部長許銘春6日表示，交通部觀光署開放旅宿業移工的提案，無法釐清薪資條件不足、影響中高齡就業等疑慮，因此未來會請專家學者與相關部會，再討論如何解決觀光業缺工。台灣勞工陣線也批評，觀光業低薪到連建教生都不願留下就業。

無法釐清外界疑慮

針對交通部觀光署提案，向勞動部申請開放移工，勞動部長許銘春6日受訪時表示，勞力發展署有初步檢視觀光署的方案，認為觀光署針對外界，包括專案沒有成效、薪資條件不足、挑工並非缺工、影響中高齡與婦女二度就業等疑慮並沒有釐清，未來將邀請專家委員協助相關部會進行討論

許銘春盼透過召開專家委員會議，像是觀光署化解上述疑慮，或是其他方法讓勞動力加入觀光旅宿業缺口。時代力量6日早上也召開記者會，提醒政府若開放移工恐有「破窗效應」。對此，許銘春也說，服務業開放移工是很嚴肅的事情，需慎重評估。

本國壯世代勞力優先

許銘春表示，在6日的「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎」頒獎典禮上，得獎企業就是了解壯世代將會是未來很重要的勞力資源，因此改變工作內容，改善企業人力缺口，而服務業想要開放移工也需要有專業評估，但她認為，在台灣勞動力尚未完全開發下，應該還是以本國就業為優先

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋6日也在時代力量的記者會上說，旅宿業是超低薪產業，平均起薪僅有 2.8 萬元，為各類別行業當中最低。如果旅宿業真面臨缺工情況，就應該先提高勞動條件，如今卻以青年不願意從事為由，要求開放移工，一方面剝奪青年就業機會，另一方面也抑止薪資提升。

應改善低薪與過勞

楊書瑋也指出，目前觀光旅館業與高職合作，有大量使用建教合作生的情況，但其惡劣勞動條件，使得畢業後的建教生幾乎都離開，留用率僅有 6%。由此可見，若旅宿業的過勞低薪和勞動條件不改善，連建教生都沒有留下來的誘因，就算開放移工也不會解決問題，因此堅決反對開放移工。

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