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網紅追日劇看客家電視台 客語配音員待遇卻不如華語？

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立委羅美玲質詢時指出，客語配音員面臨兩大困境:待遇和培訓。記者陳宛茜／翻攝
立委羅美玲質詢時指出，客語配音員面臨兩大困境:待遇和培訓。記者陳宛茜／翻攝

客委會為了推廣客語，砸大錢買版權推出客語版宮崎駿動漫，但客語配音員的待遇卻遠不如華語配音員。客委會主委楊長鎮今天表示，將在兩周內召集客家電視台、客傳會等相關單位討論，以達到市場行情為目標。

立法院內政委員會今天審查113年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，並審查各委員擬具「客家語言發展法草案」案。立委羅美玲質詢時指出，客語配音員面臨兩大困境:待遇和培訓。客語配音員配一個小時的內容，薪水約台幣700元到900元，和華語配音員1000到1500元有段差距。此外，配音員等到案子結束後才撥款，2至3個月的配音期間沒有收入，只能兼職。而每個案子收入無法事先得知，只能靠熱情先做再說。

培訓方面，客家電視台培訓配音員的時數27小時，與華語約90小時相比非常不足，回訓、複訓課程也相當稀少。

楊長鎮回應，將在兩周內召集客家電視台、客傳會等相關單位討論，在給付和培訓時數上面，以跟得上商業頻道的作法為目標來協調。他表示，曾有網紅在自己的頻道上表示，為了追日劇而看客家電視台，也認為客台的配音很好，給予客委會很大信心。

客語 客委會 華語

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