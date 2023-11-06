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交通部擬擴大兩岸航點 業者：樂觀其成

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材今天說，若兩岸包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
交通部長王國材今天說，若兩岸包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

交通部日前宣布明年3月前解除團客赴陸禁令。交通部長王國材今再拋出，若兩岸包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。中華航空對此表示，密切關注政策動態，將依客源變化與市場需求，評估安排航點及航班，適時復飛或增班滿足旅客。觀光業者說，兩岸航班載客率整體約6成，目前以商務客為多，以一線城市為主；若未來開放兩岸互相開放觀光團客，業者必樂觀其成。

華航指出，明年1月3日起，恢復松山-武漢航線，提供每周2班服務旅客；9月22日起也已恢復松山-福州航班每周3班。

華航表示，華航集團總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計 8 航點、每周62班，包含桃園-北京每周7班、松山-上海虹橋每周6班、桃園-上海浦東每周15班、高雄-上海浦東每周5班、桃園-成都每周2班、桃園-廈門每周7班、高雄-廈門每周3班、桃園-廣州每周5班、桃園-深圳每周5班、高雄-深圳每周2班。

長榮航空表示，目前長榮、立榮航空兩岸航班共計有北京、上海、成都、廈門、深圳、廣州、杭州等7個城市，每周飛航50班。

根據民航局公布今年9月兩岸航線載客率，上海浦東55.1％、上海虹橋61.6%、寧波58.7%、南京67%、鄭州71.6%、北京64％、廈門62％、成都天府68.4％。

上海 桃園 廈門

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