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拋擴大兩岸航點 王國材：不在10個直航點13個包機點內也可討論

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部日前宣布明年3月前解除團客赴陸禁令，王國材今再拋擴大兩岸航點， 不在10個直航點、13個包機點內也可討論。記者周彥妤／攝影
交通部日前宣布明年3月前解除團客赴陸禁令，王國材今再拋擴大兩岸航點， 不在10個直航點、13個包機點內也可討論。記者周彥妤／攝影

交通部日前宣布明年3月前解除團客赴陸禁令。交通部長王國材今再拋出，若兩岸包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施。他受訪重申，明年3月起，若兩岸哪條航線人愈來愈多，航空公司自然會申請成定期航班，交通部就會因應需求同意。他也強調，就算不在10個直航點、13個包機點內，若發現有其他航點有觀光需求也可討論，不排除可包機或是轉定期航班。

談到赴陸團禁令明年3月解除，兩岸航點是否擴大開放？王國材今天上午在立法院會前受訪說，會繼續檢討，現在是10個直航點，加上13個包機點；日前和旅行業討論，他們認為包機點目前還可以；不過，若包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。

會中休息階段，王國材再受訪表示，目前10個直航點，加上13個包機點，隨著兩岸觀光開放，哪些從包機變成定期班，會請民航局討論，尚無法排定時間點。

他說，明年3月起，若哪條航線人愈來愈多，航空公司自然會恢復申請變成定期航班，交通部就因應需求同意，因此要看觀光復甦地點而定。

談到兩岸當前載客率，王國材說，目前以商務、探親為主，觀光比較沒有，尤其團客往返，因此就按照航線需求而定。此外，他也說，就算不在10個直航點、13個包機點內，若發現有其他點有觀光需求，也可以討論其他航點，不排除可包機，或是變成定期航班。至於預估多少人，他說還沒評估。

對於日前宣布解除團客赴陸禁令，陸方是否釋出善意？王國材說，不知道中國大陸態度，也不管這個，但期待他們釋出善意；因考量過去很多做大陸團的旅遊業者陸續轉業，基於人民生計考量，進而解除。

至於旅宿業人力短缺，擬開放移工因應，他僅說，勞動部還在討論。

王國材 交通部長 航班

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