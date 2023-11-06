今起兩波東北季風接力 周日全台降溫有感、下探1字頭

今天上午以晴到多雲穩定天氣為主，中央氣象署預報員劉沛滕說，由於鋒面下午會通過台灣北部海面，桃園以北、東半部地區會慢慢轉為局部降雨情形。明天整體受到東北季風影響，北部、東半部地區氣溫偏涼，東半部地區明天可能還是有零星降雨情形，大台北明天清晨也會有零星降雨。周三、周四天氣比較穩定，但是要留意周五可能又有一道鋒面要通過台灣，到時候北部、東半部地區天氣又有轉變。

他說，有一道鋒面延伸到台灣北部海面，鋒面後面跟著東北季風比較涼冷的空氣下來，東北季風會慢慢影響台灣，預計下午之後鋒面會通過台灣北部海面，北部、東半部地區雲量會增加，桃園以北、東半部地區會慢慢轉為局部降雨情形。

今天氣溫部分，劉沛滕表示，中午前後各地會有30度甚至30度以上，下半天之後鋒面通過北部海面，以及東北季風影響，整體氣溫明顯下降。今天、明天整天氣溫偏涼，大約21至24度左右；中南部維持日夜溫差大，白天高溫可能達到30度。

劉沛滕表示，這波東北季風影響時間比較短，因此周三、周四整體東北季風減弱，氣溫回升，各地又恢復日夜溫差大的天氣型態。

劉沛滕說，周五有一道鋒面要通過台灣，預計北部降雨，周五晚間到周六氣溫還會下降一些，低溫可能接近20度，周末外出要多加一件衣服，並且攜帶雨具備用。中南部周末高溫也會略為下降，低溫也慢慢逐漸接近到20、21度低溫。周日有可能低於20度，會是今年入秋以來比較明顯降溫情形。

降雨趨勢部分，劉沛滕表示，明天雖然東北季風影響，不過水氣沒有非常多。周三、周四東半部零星降雨，山區午後零星短暫陣雨。周五北部、東半部地區降雨情形會增加，上半天的天氣還算穩定，中午隨著鋒面通過，北部地區降雨機率也會增加。周六、周日桃園以北、東半部地區降雨，氣溫也會明顯下降。