台鐵公司化人力缺怎解？ 王國材：杜微判斷不會有很多人提早離開

台鐵局因司機員參加升資考試，列車無人開，進而衝擊今明兩天共99列次停駛、截短，遭批凸顯人力短缺問題懸而未解。對於明年掛牌台鐵公司是否補足人力，交通部長王國材說，準台鐵公司董事長杜微近日在全國和員工座談，杜微給他回應是「很多人一開始不了解狀況」，杜微的判斷是「不會有很多人提早離開」；台鐵會繼續和員工溝通，希望大家對台鐵公司化有信心。

台鐵局共有297名司機員報考今年交通事業鐵路人員升資考試，經調度仍有約60名司機員缺口，台鐵因此宣布今、明兩天，共86班區間車停駛、13班次截短，其中集集線兩天全線停駛。台鐵產業工會與學者皆分析，此事凸顯台鐵人力短缺問題未解，變相犧牲乘客權益，距離公司化不到2個月前夕，簡直自損商譽。

對此，王國材今天上午在立法院受訪指出，升資考試因牽涉司機員升遷，過去也會允許司機員應考，這次針對支線、區間車減班，且在離峰期間，影響最少，同時兼顧台鐵同仁升資需求。

至於台鐵公司化後，人力是否補足？王國材說，準台鐵公司董事長、台鐵局長杜微近日在全國和員工座談，杜微給他回應是「很多人一開始不了解狀況」，杜微的判斷是「不會有很多人提早離開」；台鐵會繼續和員工溝通，希望大家對台鐵公司化有信心。