明年春節前公布赴陸團細節 王國材：兩岸包機點這條件有望變直航點

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聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材表示，若兩岸包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材表示，若兩岸包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。記者周彥妤／攝影

交通部日前宣布明年3月前解除團客赴陸禁令。交通部長王國材表示，明年春節前會宣布相關細節，已和旅行業談妥事前準備事宜；另外，若兩岸包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。

媒體問，針對赴陸團3月解禁一事，在野黨批為何在任不做，卻要承諾卸任後的事？王國材今天上午在立法院受訪指出，一直對大陸釋出很多善意，包括平等互惠原則等，希望兩邊同時開放，但陸方沒有回應。

他說，台灣不少旅行業做大陸團，有營運及員工生計問題，因此基於平等互惠原則外，照顧員工生計也很重要，於是宣布解除。

對於赴陸團解禁是否可能提前，王國材說，明年春節前，會宣布相關細節，組團要3個月時間，相關準備已和旅行業談妥，包括合作飯店、在地接地社，安排遊覽車等事宜。

至於兩岸航點是否擴大開放，他則說，會繼續檢討，現在是10個直航點，加上13個包機點；日前和旅行業討論，他們認為包機點目前還可以；不過，若包機點運量穩定，就會變成直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。

王國材 交通部長 民航局

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