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終於要轉冷了？ 彭啟明：台北跌破20度 周日到下周一有機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
彭啟明表示，台北站跌破20度，周日到下周一有點機會。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
彭啟明表示，台北站跌破20度，周日到下周一有點機會。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

已經11月，周三就是24節氣立冬，卻遲未轉冷。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台北站跌破20度，周日到下周一有點機會。不過，通常是10月就有機會，但現在已經到11月初了，台北站卻還沒出現20度以下低溫

彭啟明說，其實20度還不算冷，只是有點涼意，尤其溫度從22-24度的低溫落到20度以下，會有溫度落差，就有點感覺，要穿外套。真實來說，如果跌到14-15度，那就要穿外套。

「今年全球至今暖烘烘」，彭啟明表示，各地都較平均溫度高，都是拚全球第一暖的紀錄，當然這是平均，各地溫度的確慢慢略降到冬天的溫度。

20度代表什麼？他說，就是穿著上要穿長袖的溫度。等到入冬紛紛準備衣物換季，北部、東半部民眾的長袖衣物要準備，中南部也要留意早晚溫度略涼。

彭啟明 低溫 換季

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