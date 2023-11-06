今午後北東轉陰雨 周五再變天、這兩天入秋以來最冷

今天各地溫度都有機會達30度，不過，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，中午時鋒面尾端將通過北部，隨後東北季風南下，天氣將有所轉變。

他說，這道鋒面東移時南段的結構減弱，水氣不多，但將會使北部轉為陰雨的天氣，氣溫在風力及天氣的變化下下滑的幅度稍大，務必要留意溫度感受的變化。

柯聿寧說，預估中南部下午近山區、山區雲量也會稍增多，有零星降雨機會，對天氣的影響程度不大，但沿海及空曠地區需留意風力會明顯增強。

另外，這波東北季風也會帶來少量的境外汙染移入，也須留意空氣品質的變化。

柯聿寧表示，預估這波東北季風影響至明天，東部迎風面仍有地形降雨，由於水氣再略減少，北部內陸地區降雨減緩。受到涼空氣及雲量偏多的天氣影響，白天高溫回升有限，全天氣溫約22-24度左右，感受偏涼，苗栗以南降溫不明顯，仍然維持日夜溫差大的天氣型態，不過中南部午後山區附近有局部降雨機會。

柯聿寧說，周三到周五上午為偏東到偏南風環境，各地天氣再回穩，日夜溫差擴大，早晚有局部薄霧、靄等現象出現機率，加上境內汙染物也可能混合形成霾，外出需留意能見度狀況。

他表示，周五中午前後再度有鋒面通過北部，北部及東半部再度變天。且這次水氣略多一些，竹苗地區也有降雨機會。周六、周日東北部持續受華南雲系及東北季風影響，天氣濕涼，中南部天氣仍可維持晴到多雲。

他說，下周一、周二冷空氣南下幅度較大，華南雲系東移也更為明顯，中南部的雲量也會增多，白天高溫降到30度以下，北部則可能降到20度左右，算是入秋以來比較明顯的降溫。

柯聿寧說，下周三東北季風減弱，各地短暫回暖。雖然今年冬天偏暖機率高，但在較短的天氣變化中仍然會有降溫的機會，必要時仍要有保暖準備。