未來1周天氣多變 今午後北東降雨 日夜溫差大

今起未來一周忽冷忽熱、日夜溫差大，注意身體健康。中央氣象署說，今天上半天雲量開始增多，下半天鋒面通過台灣北部海面，東北季風隨之增強。

氣象署表示，迎風面的北東水氣增，東北部地區降雨有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區也將轉為有局部短暫雨，新竹以南則仍為多雲到晴的天氣。

今天氣溫方面，各地清晨低溫為22至24度，白天中南部高溫仍有31、32度，北部及東半部高溫29、30度，留意日夜溫差大，早出晚歸適時增減衣物，以免受涼。

此外，東北風增強雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，東北風午後可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明天東北季風影響，北部、東北部及東部整日稍涼，高溫和過去幾天相比降幅較多，低溫則變化不大；東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周三東北季風減弱，環境逐漸轉為偏東風，周三、周四各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

周五東北季風再度增強，北部及東北部天氣稍轉涼，周六、周日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；迎風面水氣稍增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨 。