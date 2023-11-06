台鐵旅客注意了！ 今明兩天86列次區間車停駛 集集線改「類火車」
台鐵局因297名司機員參加「112年交通事業鐵路人員升資考試」，人力不足，今明兩天有86列次區間車、區間快停駛，以及截短13列次。由於集集線今明兩天全線停駛，台鐵重啟去年五一勞動節「類火車」，在二水站至車埕站間，啟動公路客運接駁轉乘服務。
台鐵列車行駛車次、時刻，可參閱台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ），及各車站公告 。
台鐵局經調整調度，乘務人力仍不足約60人。為降低對客運服務衝擊，今天停駛非尖峰時段的西部幹線、東部幹線區間車、區間快車及集集線區間車等，共63列次，及截短行駛區間車共13列次；周二停駛集集線區間車共23列次。
因應集集線明天及周二全線停駛，台鐵局在二水站至車埕站間，啟動公路客運接駁轉乘服務，當天欲前往集集線旅客，可至二水站搭乘公路接駁客運，敬請旅客預先保留轉乘時間。
台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵人力短缺問題未解，以致一項考試就使乘車調度出問題，進而犧牲乘客交通權益，司機員變相「依法休假」，當然是一大警訊，台鐵要深切檢討。
消基會交通委員會召集人李克聰說，此事凸顯台鐵人力缺乏窘境，並損及乘客權益，在公司化前夕絕非好現象，建議台鐵務必及早因應，減少營運不確定。
「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專也引起討論，網友說，「類罷工啦」、「類火車開出來」、「類火車要出來支援嗎」、「例假挪移根本沒協商，也沒依規定加薪補休」、「便當要繼續賣喔」、「希望本業便當銷售沒有影響」。
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