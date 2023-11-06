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今晚轉濕涼 吳德榮：周五晚「入秋最強」東北季風襲台 愈來愈冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五晚起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響達4天之久，為入秋以來最強一波。本報資料照片
周五晚起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響達4天之久，為入秋以來最強一波。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨馬祖有濃霧、能見度不及200公尺。昨天各地區最高溫約33至36度。今晨平地最低氣溫出現在新竹關西鎮的17.7度；而各地區平地最低溫約在19、20度。

今天上午前各地晴朗，吳德榮說， 下午北台灣雲量漸增，各地區白天偏暖，最高溫約在32至35度。北部19至32度、中部20至34度、南部20至35度、東部20至33度。

不過，他說，今天傍晚起東北季風南下，冷空氣不強、水氣不多，大台北、東半部因有局部短暫雨而轉涼，桃園以南高溫略降、影響不大；明天白天起水氣逐漸減少，大台北、東半部降雨機率依序降低。

吳德榮表示，周三至周五白天東北季風減弱，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫明顯回升，又是晝暖夜涼的天氣，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，周五晚起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響達4天之久，為入秋以來最強一波，但仍未達大陸冷氣團的強度。北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日下降，13、14日降至最低，北台灣有感轉涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫略降。

馬祖 吳德榮 東北季風

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