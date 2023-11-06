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健康你我他／細心手術 治好媽媽與我的白內障
母親生前喜愛看閩南語電視節目，遇到精彩的情節便拍手叫好。有次她老人家抱怨：眼睛乾澀、視力模糊不清，本以為是老花眼鏡出問題，經檢查發現是左眼白內障惡化所致。
母親朋友介紹她到新竹市吳國治眼科開刀治療。吳醫師診療細膩、視病如親，母親從手術前身體綜合評估與眼睛檢查、上手術台、手術後回診等療程都密切配合，一個月後傷口癒合，視力恢復，沒有任何後遺症，屋內又不時傳來母親的歡笑聲。
四年前暑假退休後，我的悠閒時刻多了，透過電腦螢幕從事閱讀、寫作、追劇的機會也隨之增加，但兩年前漸感眼睛乾澀、視茫茫，跟母親昔日的症狀如出一轍。彼時我求助的便是吳國治醫師，檢查結果也是左眼白內障惡化，必須即刻手術植入人工水晶體。
在個把月的療程中，吳醫師再三囑咐我睡覺時戴眼罩、按時點眼藥水，有次回診傷口出現血絲，他更犧牲休診的假日幫我治療，此事讓我銘感於心。
因吳國治醫師的照護，母親與我得以重啟靈魂之窗，飽覽生活美景。感謝吳醫師，有您真好。
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