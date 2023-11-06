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2023國際失智照護論壇系列報導／失智照護5階段 擬訂計畫打長照硬仗

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
年輕型失智症者不易被發現、診斷。圖／123RF
年輕型失智症者不易被發現、診斷。圖／123RF

台灣65歲以上老年人口超過400萬人，依失智症盛行率8%推估，加上年輕型失智症，全台逾30萬失智人口，代表至少有超過60萬個失智家庭，且數字持續增加，未來每個人都可能面臨失智照護問題。

中華民國家庭照顧者關懷總會常務理事郭慈安說，失智症者照護過程漫長，約分五個階段，失智症者及家屬在各階段需有不同應變，要學習「當個聰明照顧者」，善用社會、民間資源減輕重擔，家人接力互助完成長程賽事。家屬要先了解失智症目前病程，並安排資源，才能擬訂照顧計畫表，打好長照硬仗。

善用資源 學當聰明照顧者

中山醫學大學附設醫院副院長、中國民國家庭照顧者關懷總會常務理事郭慈安。圖／郭慈安提供
中山醫學大學附設醫院副院長、中國民國家庭照顧者關懷總會常務理事郭慈安。圖／郭慈安提供
失智前期將面對頻繁進出醫院的「預備照顧期」，到確診的「新手照顧期」，家屬除了要開始接受事實外，也需要知道各階段的病程，將出現哪些照護問題。若持續處於懷疑家人罹病，不願面對，全家可能會都籠罩在情緒低氣壓下，只會更勞心勞力。全台有114家「失智共同照護中心」，可幫助家屬提出最適切的照顧計畫。

及早規畫 年輕也會患失智

失智照護各階段挑戰 製表／廖靜清
失智照護各階段挑戰 製表／廖靜清
「年輕型失智症者」近年備受關注，郭慈安表示，年輕型失智症者還有工作能力，可透過勞動部「職務再設計」計畫調整工作內容，仍能穩定在職場工作，且有助於延緩病程，因此一定要尋求專業諮詢輔導，協助留在原公司或是媒合就業機會。

郭慈安說，年輕型失智症者不易被發現、診斷，民眾對於疾病症狀的敏感度要提高，年輕時要懂得及早規畫未來，如預先安排好長照、失能險等保單，避免家人承受龐大經濟壓力。

2023國際失智照護論壇

聯合報健康事業部與瑞智基金會將於12月8日下午2時於台北集思交通部國際會議中心舉辦「2023國際失智照護論壇」，邀各領域專家到場專題演講，包含確診年輕型失智症者的珍妮芙‧彼尤特醫師，分享失智照護知識與技巧。失智症者年輕化是一大隱憂，對家庭以及社會衝擊極大，該如何預防及控制，聽聽專家怎麼說。免費報名：02-86925588轉5616或2698

失智症 家人

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