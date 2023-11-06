健康名人堂／總額預算限制 不利醫療永續

近日醫護爭取加薪議題成熱搜，新冠疫情期間醫護堅守防疫第一線，疫後全球醫護爆離職潮，包括台灣。疫後醫事人力不足，除政府須面對問題，醫療院所也責無旁貸，負起與政府優化提升職場環境的責任，但醫院若能維持良好穩健的營運收入，永續經營，才有能力為醫護大幅加薪。

但今年5月起，COVID19從第五類傳染病下修為第四類，今年第二季起，新冠感染者醫療費用已從特別預算改由健保總額支應，加上疫後口罩解封呼吸道傳染性疾病齊發，民眾就醫增加，造成西醫基層及醫院點值被稀釋，浮動點值下探到0.8以下。

時令進入秋冬，是呼吸道疾病好發季節，流感病毒伺機而動，就診民眾大增，加上今年是疫後第一年，因疫情延宕的非急迫性手術及檢查回流，統計今年門診利用率較去年上升7%、住院利用率上升20%，整體醫療利用率大幅上升，造成各區醫療院所健保申報點值下降。

點值驟降 醫療院所營運危機

點值驟降，造成醫療院所營運危機，今年全年健保平均點值務必維持在0.9以上，讓醫療機構有可預期的穩定收入，才能強化醫院經營韌性有足夠財源為醫護加薪，舒緩人力短缺關床的窘境。

全民健保施行將滿30年，總額支付制依學理適用於單項、需求彈性大的醫療項目以控制健保預算，如牙醫、中醫等非急迫性選擇性醫療服務，但現況總額卻擴及門診、住院等民眾價格彈性低的剛性醫療需求，眾多醫療服務項目隨醫療進步增加，但卻包在成長率不足的健保總額內，受總額預算壓抑，學理上，這樣制度設計遲早有天會超額。

科技進步 總額預算卻跟不上

近年，所有醫療服務都涵蓋在總額預算下，科技進步，總額預算卻無法與時俱進，連帶讓疫後醫護荒缺工，造成醫院關床、新藥與癌藥納入健保時間較鄰近國家慢上好幾年，這都是在總額制度限縮下的不良影響。

醫院永續經營，首要籲請政府維持健保點值不低於0.9，今年如此，明年也應如此，方可確保醫療機構營收穩定，並有餘裕進行財務資源配置，包含提升醫護薪資、維持醫療照護品質及購置新設備儀器等。

長遠來看，醫療科技日新月異、藥物開發與日俱進，將所有醫療服務限縮在既有的總額預算制度下，就會造成健保點值「貶值」，醫療機構收入不足進而爆發醫護離職潮、缺藥危機、急診壅塞等現象，歸根結底應提高總額成長率擴大健保總額。

健保總額 調高有助醫療品質

目前健保費率只有5.17%，據健保法規定，健保費率上限6%，將健保費率提高至6%即可增加1300億的保費收入，可增加健保總額，用於調高醫護薪資、改善病房護病比及照顧急難重罕病患，支應新科技新藥物的發展、優化醫事人員薪資與執業環境，共創高品質醫療服務與友善職場。