聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣腦庫揭牌 解國人致病之謎

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
廿二年前開始倡議設立的「台灣腦庫」昨天在台大醫學院正式成立。記者許正宏／攝影
廿二年前開始倡議設立的「台灣腦庫」昨天在台大醫學院正式成立。記者許正宏／攝影

台灣腦庫昨天揭牌，為國內腦科學研究的重要里程碑，台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，腦庫是國家國力的象徵，捐腦「利他又利己」。依美國腦庫研究分析，約四成捐腦病人，生前臨床診斷竟與往生後的病理診斷完全不同，若能進一步研究大腦，造福其他病人及家屬。

「台灣腦庫」昨天在台大醫學院正式成立，台灣腦庫協會理事長謝松蒼（左一）邀請行政院長陳建仁（左五）、衛福部長薛瑞元（左四）、台大副校長張上淳（右一）等人揭牌。記者許正宏／攝影
「台灣腦庫」昨天在台大醫學院正式成立，台灣腦庫協會理事長謝松蒼（左一）邀請行政院長陳建仁（左五）、衛福部長薛瑞元（左四）、台大副校長張上淳（右一）等人揭牌。記者許正宏／攝影
「今年衛福部通過台大可成立腦庫後，終於放下心裡的大石頭」。台大副校長張上淳說，二◯一七年起，台大從無到有、歷經六年艱辛努力，建立國內第一個腦庫；今日成立後，對於國內腦科學研究來說，是一大契機，可透過跳躍式研究，更加瞭解腦部疾病，幫助更多病友。

「腦庫計畫是大愛的計畫」。謝松蒼說，早在卅年前開始，病友、醫師、學界即提議建立腦庫，因為不少患者罹患具特殊基因型的大腦神經退化性疾病、罕見疾病，如小腦退化疾病、漸凍人等，都屬無解的病，即便取得外國人腦組織進行研究，還是無法解開台灣人致病之謎。

謝松蒼表示，台灣腦庫成立後，期盼一年約有十人捐贈，讓腦科學研究蓬勃發展。研究團隊著手蒐集罕病、神經退化疾病及正常人等腦組織，提供給全國腦科學研究團隊，並與國內外研究團隊合作，發展腦疾病新穎治療藥物，「這是病人最大的期待」。

台灣腦庫協會常務監事李立仁表示，霍普金斯大學研究指出，美國醫師診斷捐腦病患病情，與後續病理解剖不同比率達百分之四十，可能原因是誤診；腦部病理相關研究如能回饋給醫師，有助於提高診斷的精確度。

衛福部長薛瑞元表示，將每年編列預算，維持腦庫運作以及大腦研究科技計畫。

醫師 團隊 台大

延伸閱讀

生前診斷與死後分析高達4成不同 台灣腦庫將發揮此功能

台灣腦庫揭牌 薛瑞元：編列預算科研補助支應

國內腦科學研究新的契機 台灣腦庫成立創重要里程碑

等了22年！台灣腦庫揭牌成立 為失智等腦部病症尋解藥

相關新聞

司機去考試衝擊99班次 台鐵人力短缺窘境未解

台鐵局共有二九七位司機員報考今年交通事業鐵路人員升資考試，經調度仍有約六十名司機員缺口，台鐵因此宣布今、明兩天，共八十六...

台灣腦庫揭牌 解國人致病之謎

台灣腦庫昨天揭牌，為國內腦科學研究的重要里程碑，台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，腦庫是國家國力的象徵，捐腦「利他又利己」。...

小林滅村喪3孩 試管生回雙胞胎

國內每年約有近萬名試管嬰兒誕生，上萬名試管寶寶家庭昨齊聚台中市政府前同歡，3度創下世界紀錄。其中，原居住在高雄縣甲仙鄉小...

一張圖看天氣！明北東先變天 這日迎入秋最低溫恐下探「1字頭」

本周兩波東北季風影響，中央氣象署指出，明天起先迎首波，北部、東半部率先變天，下半天轉雨；周三至周四回暖，天氣轉穩；周五起...

台灣最久表藝雜誌 紙本停刊引論戰

台灣歷史最悠久的文學月刊「幼獅文藝」宣告下個月停刊，出刊逾卅年、台灣歷史最悠久的表演藝術雜誌 「PAR表演藝術」也確定明...

藝文雜誌困境 「大誌」銷售員疫情幾消失

相較財經等資訊性雜誌，藝文雜誌更強調閱讀的「手感」和儀式感，卻無法自外於數位化浪潮。出刊十三年的台灣古典音樂雜誌ＭＵＺＩ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。