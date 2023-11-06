橋村、明朗熱狗、本粥爆紅！2023十大插旗臺灣的韓國美食 一秒擄獲饕客的胃

不用飛韓國就吃得到道地韓味！

「韓流」無所不在！除了在影劇、美妝、穿搭等方面受到韓國文化影響外，「韓式料理」也成為受臺灣人歡迎的美食，不管是韓式炸雞、韓式烤肉、泡菜鍋、韓式飯捲、辣炒年糕等，街邊常常可以看到各式韓食攤販及餐廳，成為許多人的聚餐首選。

在這些眾多韓國美食中，有許多都是韓國店家直接進駐來臺，帶著最道地的韓味擄獲饕客們的心，免出國也能品嘗正宗韓式料理！



近來插旗板橋、臺北的橋村炸雞，以及深耕臺灣多年的涓豆腐、兩餐韓國年糕火鍋等，都是超正統的韓式風味。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「插旗臺灣的韓國美食」2023年網路討論度最高的前10名，快來看看你的愛店有沒有上榜吧！

image source: FB／Kyochon Taiwan 橋村炸雞

NO. 10 新村站著吃烤肉

「新村站著吃烤肉」是許多人到韓國旅遊時必訪的名店，從1953年開幕至今，已成為首爾的代表性美食，甚至被列為「首爾未來遺產」之一。圍繞著石油桶「站著吃」的用餐方式，其實是保留了韓戰時代下克難形式，品嚐著美味烤肉的同時也能感受到獨特的歷史意義。



充滿特色的韓國烤肉名店，於2019年在臺北市信義區開設首家海外分店，在當初造成轟動。除了烤肉外還可加購店內販售的白飯、泡菜，平日至凌晨1點、週末至2點的營業時間成為深夜小酌的好選擇。除了臺北店外，2021年也加開臺中二店，同樣吸引滿滿人潮，「桌邊服務很棒」、「招牌橫隔膜醃漬過的好吃！豬肉雙拼也在水準之上」。

NO. 9 兩餐 dookki 두끼韓國年糕火鍋吃到飽

喜歡韓式料理的人對「兩餐」應該都不陌生，「兩餐 dookki 韓國年糕火鍋」為來自韓國的品牌，在當地有超過兩百多家分店。以辣炒年糕、魚板、韓國泡麵等為基礎，加上各式各樣道地口味的醬料，可以依不同比例自由調製，讓顧客能以自己的口味煮出好吃的韓式年糕火鍋，深受歡迎。



除了年糕、魚板和泡麵外，還有各式蔬菜及炸物都可以隨意拿取，加價還可享牛／豬／雞肉吃到飽，非常適合與親友一同聚餐，「真的是不一樣的吃法」、「有多種食材可以選擇」、「年糕、火鍋料選擇很多元，炸雞有熱、脆脆的，整體來說還不錯」、「 CP值滿高的吃到飽火鍋」、「食物好吃，還可以自由選擇湯底」。

NO. 8 八色烤肉

以八種口味的豬五花烤肉聞名的八色烤肉，是在韓國非常熱門的烤肉餐廳，目前全臺共有臺北忠孝旗艦店與臺中中友店兩家分店，後續更推出一個人也能吃韓式烤肉的「八色烤肉 mini」，主打可以一人享用的套餐，在臺北及桃園皆有分店。



八色烤肉以高麗人參、大蒜、葡萄酒、松葉、香草、咖哩、辣椒醬等八種口味的五花肉為最大特色，一次吃好吃滿，豐富的味覺饗宴非常適合與三五好友一同享用，道地的韓式烤肉總是吸引滿滿訂位人潮，「兩個人吃八色烤肉套餐超滿足」、「重口味的調料都很香很好吃」、「八色烤肉不僅是噱頭，確實很有特色，肉質跟調味都很不錯」。

NO. 7 NENE CHICKEN

創立於1999年的NENE CHICKEN，為韓國第一大連鎖炸雞品牌，擁有20多年歷史，目前在韓國已經有1,800多家門市，在海外多個國家如澳洲、新加坡、馬來西亞、香港、日本、加拿大、泰國、菲律賓、杜拜等都有據點，也於2018年正式進駐臺灣。



「NENE」音同韓文「네네」，為「YES YES」的意思，寓意是希望大家在面對好吃的炸雞時都能回答「NENE」（YES YES）！這些原汁原味的道地韓式炸雞，不管是青陽美乃滋、甜辣洋釀、大蔥還是原味都深受消費者歡迎，「推薦蜂蜜蒜脆薯炸雞、奶油優格炸雞，現點現炸現吃」、「原味跟起司口味真的很讚」、「超級好吃！肉質鮮嫩、不油膩、口感極佳」、「炸雞口味選擇很多」。

NO. 6 本粥 Bonjuk

本粥為韓國第一養生粥品牌，在當地擁有超過2,000家門市，美洲、歐洲、亞洲等地也都有海外分店。2023年，本粥首度插旗臺灣，讓許多人都非常興奮。以小火慢熬的粥品，將各式各樣豐富食材的精華全部鎖入，全店品項多達20幾種，每一款都有獨特的風味，超韓的暖粥如今不用搭飛機飛到韓國，在臺灣就能輕鬆吃到。



臺灣本粥引進韓國傳統的熬粥方式，以及獨門調味秘方，加上在地新鮮食材，服務方式也完全和韓國相同，從包裝、米粒軟硬、鹹淡度都可以客製化調整。除了道地的韓式風味外，找來男神孔劉代言也是一大噱頭，「粥品不錯，不會過鹹，份量也夠，吃不完可以打包帶走」。

NO. 5 bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN成立於1995年，為韓國店數最多的連鎖炸雞店，自2003年開始拓展海外據點以來，分店已經遍布25個國家，全球總店數超過4千家。bb.q CHICKEN首間臺灣旗艦店於2019年開幕，帶來道地的韓式炸雞，吸引到許多臺灣消費者。



以獨家辛香料醃漬，經過2時小以上低溫靜置熟成，裹上獨家粉漿後再以高溫油炸出的bb.q黃金炸雞，酥脆又鮮嫩多汁的口感廣受好評，淋上各式各樣不同口味的醬料，豐富的選擇成為許多人心中第一名韓式炸雞，「炸雞的皮很脆，調料的風味也很不錯，算是台北很喜歡的韓式炸雞之一」、「秘製炸雞第一名」。

NO. 4 明朗時代熱狗 명랑핫도그

許多人到韓國旅遊必吃的「明朗熱狗」2023年進駐臺灣，首間店面直接插旗臺北東區，也在林口三井和淡水老街開設分店。隨意走在臺灣街頭，就可以品嚐到超級道地的韓式小吃，讓人彷佛一秒飛到韓國，真的很幸福！



明朗熱狗最大的特色，就是外層的麵衣會加入米發酵製成，口感比起一般的熱狗更Q彈有嚼勁，加上各種不同口味，以及香濃的牽絲起司內餡，讓人忍不住一口接一口。不管是招牌原味，還是馬鈴薯、切達起司、年糕熱狗，各種搭配都超級誘人，「超級無敵正宗韓式熱狗」、「牽絲真的有夠長」、「跟之前在韓國吃的味道一模一樣」。

NO. 3 涓豆腐

涓豆腐為韓國第一大連鎖嫩豆腐煲專賣店，至今在全球有超過百家分店，在2008年由豆府餐飲集團引入臺灣後，除了招牌的嫩豆腐煲，也推出各式各樣韓式料理，成為在臺灣知名度最高的大型連鎖韓食品牌。



由韓國DKORE集團創立的涓豆腐，和豆府集團合作展店後在臺灣開啟一片新市場。暖骨的豆腐煲、經典的石鍋拌飯、海鮮煎餅等，吸引許多喜歡韓式料理的顧客，和只專賣豆腐煲的韓國本店比起來，臺灣的涓豆腐選擇更為豐富，「想吃韓式但不知道哪間好時都會想到涓豆腐」、「味道蠻韓式也不會過鹹」、「心中最好吃的韓式料理」。

NO. 2 起家雞韓式炸雞 Cheogajip Korean Fried Chicken

說到韓式炸雞，「起家雞」是許多人第一個會想到的品牌，韓文名稱「처갓집」為「娘家」的意思，取自韓國丈母娘會準備豐盛雞肉料理歡迎女婿的習俗，希望能傳承這份精神，帶來充滿愛與人情味的料理。



近年進駐臺灣的韓式炸雞很多，起家雞是不少人的首選品牌，以10幾種天然蔬果、蜂蜜和健康寡糖調製成的招牌洋釀醬汁，多層次的獨特好滋味擄獲許多人的心，「炸雞熱度剛好，醬汁好吃」、「外送依然酥脆這點好評」、「必點蔥配原味炸起雞及洋釀炸雞」、「起家雞是吃過很多韓式炸雞中，最好吃的一間」。

NO. 1 Kyochon 橋村炸雞

連鎖炸雞品牌「橋村炸雞」擁有超高人氣，許多人到韓國旅遊時都會特地前往品嚐。2023年橋村炸雞正式登陸臺灣，於8月在板橋環球開設首家分店，立刻吸引大批人潮。而在今（2）日橋村炸雞二店也於臺北101 B1美食街盛大開幕，推出長達5天的買1送1優惠。



成為時下熱門話題的橋村炸雞，後續也預計在新光三越A11、臺中、臺南等地展店。採用韓國直送的獨門醬汁醃漬12小時的雞肉，再經過24小時低溫熟成以及獨家兩段式油炸，皮薄多汁銷魂美味讓人欲罷不能，「口味跟韓國吃到的一模一樣」、「蜂蜜炸雞最對味，皮薄又脆」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年10月24日。

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