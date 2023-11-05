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號召癌友10天騎車千里環台 35位不倒騎士今晨馬偕出發

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
不倒騎士環台活動從馬偕紀念醫院出發。圖／馬偕醫院提供
不倒騎士環台活動從馬偕紀念醫院出發。圖／馬偕醫院提供

罹癌病人在撐過治療期走向復原期時，若能保持均衡的飲食、適當的運動、良好的心情與規律的生活，是相當重要的生活指標。馬偕醫院今號召癌友們一同「騎單車環台」，預計10天完成1100公里的目標。同時也是癌友的台灣抗癌協會理事長吳興傳表示，「好不容易挨過了治療期，怎麼可以躲在家裡？」希望透過自己的生命影響他人，鼓勵癌友走出來。

「不倒騎士‧騎出生命」今年已是第11屆，今日早上在台北馬偕醫院正式鳴槍出發，有35位癌友與公益陪騎伴近百人，總計10天行程，全台將陸續串聯超過50位病友。吳興傳表示，不倒騎士環台是圓夢，不是比賽，從舉辦到出發，每一個階段都帶著豐沛生命勇氣與動力，這些從生命的幽谷走出來，追逐風追逐陽光的癌友們，做生命的見證也為自己打造一個全新輝煌記錄。

「好不容易挨過了治療期，怎麼可以躲在家裡？」吳興傳不改樂觀開朗的性格，呼籲「癌症病友動起來」，他發現，運動可以讓生命力更為強烈，自2011年發起癌友單車環台活動後，歷年來吸引了不少癌友加入，今年的單車環台則是在疫情趨緩後首次舉辦，還吸引香港癌友組隊報名，不但要創造生命價值，更要飽覽台灣的美景與人情。

運動員出身的吳興傳於2009年經馬偕紀念醫院診斷為大腸癌第三期，向來自認「身體勇健、百毒不侵」的他，在經歷開刀及12次化療之後顯得非常虛弱，但底子好、意志力強的吳興傳，在疾病走向復原期時，一改過往個人專精的馬拉松，反而體悟活著是為了要讓更多人感受生命，從早期的獎金獵人，到引導台灣視障路跑選手領跑者，近十年來積極投入社會服務工作。

馬偕醫院總院長張文瀚今日上午也出席鳴槍儀式，張文瀚表示，過去馬偕團隊對病人的照顧有不少「從院內顧到院外」的經驗，包括帶領燙傷病人挑戰路跑活動、陪同換肝病友攀登玉山等，都是將醫療延伸到社區最好的印證，此次跟隨癌友公益陪騎，也正是馬偕團隊視病如視的充分展現，更讚許癌友樂觀面對生命的正向價值，足以感受到身邊的親友與建立良善的社會氛圍。

參與騎車環台的癌友李小姐，本來一名退休小學老師，2013年罹患乳癌第三期，罹病前有游泳的習慣，但後來無奈停止運動，而且對自己的體能失去信心，直到發現癌友不僅可以騎單車還可以環台，讓她興趣濃厚，2019年曾來台初試身手，從台北騎到陽明山，那次旅程讓她大讚，原來自己也能夠辦到。

陪騎者黃先生則是陪著罹患乳癌的妻子參加，他說，再辛苦的治療期都陪伴妻子走過了，這段充滿勇氣與祝福的單車環台，一定要在一起，考量年齡也擔心自己體力不勝負荷，這一次選騎電輔單車，希望做個快樂的陪騎者。

台灣抗癌協會理事長吳興傳（左3）與感謝狀給馬偕紀念醫院長張文瀚（右4），並與馬偕公益陪騎醫師團隊合影。圖／馬偕醫院提供
台灣抗癌協會理事長吳興傳（左3）與感謝狀給馬偕紀念醫院長張文瀚（右4），並與馬偕公益陪騎醫師團隊合影。圖／馬偕醫院提供

馬偕醫院 單車

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