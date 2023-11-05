明晚鋒面影響北台灣 下周六低溫下探至18度
受吹東南風影響，今天各地多為晴到多雲的好天氣，中午前後甚至感到炎熱，高雄市內門區更出現35.5度高溫。周一下半天東北季風稍增強，北部及東半部地區轉涼並有降雨機率，周六起，北方冷空氣南下，北部、東北部低溫將下探至18度，且會越來越涼。
明天仍受吹東南風影響，全國高溫約有30度左右，但下半天開始微弱鋒面影響北台灣，北部及東北部地區會轉涼，北部、東半部會有短暫陣雨，但雨勢不明顯，新竹以南仍為多雲到晴的穩定天氣。北部氣溫21至29度，中南部23至32度，東部地區則有23至28度。
11日周六起，因夾帶冷空氣的東北季風南下，北部、東北部地區低溫將下探至18度左右，中部及花蓮地區約19度，南部、台東地區約21度，這波冷空氣預計影響至13日。
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