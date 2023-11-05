人工流產也算活產 新北、高雄新生兒死亡率高居前二

國內少子化趨勢日趨嚴峻，台灣醫療發展相對穩健，但六都中新北市、高雄市的新生兒、嬰兒死亡率近5年常高居前兩名，甚至略高於全國平均。新北衛生局認為與各縣市活產通報定義不一有關，部分醫院將流產新生兒「先報活產，再報死亡」。成大公衛教授呂宗學則點出關鍵，請領生育補助需報活產、登記戶口，認為中央應修改新生兒死亡率定義，地方也應放寬用死產證明也能申請生育補助。

據衛福部統計，嬰兒死亡率指每千名活產兒在1歲前死亡的人數，去年達千分之4.4創下近14年新高；新生兒死亡率指每千名活產嬰兒於28天內死亡的人數，去年為千分之2.8也是近15年新高。台灣婦產科學會秘書長、馬偕醫院婦產科醫師黃建霈說，是因台灣規定新生兒有心跳就要通報活產，但有時新生兒周數小，死亡率自然提高，像是在英國要超過22周才會報活產，其二是台灣高齡產婦增加，早產比率也變高。

六都數據顯示，新北市、高雄市的新生兒、嬰兒死亡率近5年常高居前兩名，也略高於全國平均。新北衛生局長陳潤秋說，經專家學者回顧兒童死因分析，認為與「出生通報過度登記活產」有關，意指因各種原因接受人工流產手術的出生兒「先報活產，再報死亡」，造成死亡率飆高。

衛生局健管科長陳欣蓉說新北市2021年有79名新生兒死亡，其中50人是當天出生即死亡，再調閱這些新生兒母親病例，發現有16人因胎兒異常終止妊娠、11人沒有胎兒、孕婦異常但選擇流產，排除這兩項後，新北2021新生兒死亡率從千分之3.2降至千分之2.1。

承接國健署兒童死因回溯分析專案辦公室、成大公衛系教授呂宗學指出，最大問題是縣市政府為鼓勵生育加碼生育津貼，因領取條件需要出生證明書，有些胎兒雖是人工流產早產死亡，家屬卻希望開活產證明以登記戶口請領津貼，認為地方可參照勞保中生育給付條件，放寬認定讓活、死產證明都能申請生育津貼。

另外醫師對活產定義認知也不同，呂說，有一派醫師認為出生有心跳即為活產，也有實務派認為家屬要養育、且有機會搶救的新生兒才視為活產。因此OECD國家將未滿22周、500公克以下並未列入新生兒死亡率計算，他建議中央增列排除上述兩者新生兒死亡率數據，盡量減少「過度登錄」問題。