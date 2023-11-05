快訊

湧入3千人 柯文哲高雄競總成立「大進場走8分鐘」舞台突塌陷眾人嚇壞

1婦人到院前死亡…宜蘭太平山遊覽車翻覆 肇事車定期檢驗且未查獲違規

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人工流產也算活產 新北、高雄新生兒死亡率高居前二

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣面臨少子化危機，如何降低嬰兒死亡率也被重視。圖為嬰兒示意圖。圖／本報資料照片
台灣面臨少子化危機，如何降低嬰兒死亡率也被重視。圖為嬰兒示意圖。圖／本報資料照片

國內少子化趨勢日趨嚴峻，台灣醫療發展相對穩健，但六都中新北市、高雄市的新生兒、嬰兒死亡率近5年常高居前兩名，甚至略高於全國平均。新北衛生局認為與各縣市活產通報定義不一有關，部分醫院將流產新生兒「先報活產，再報死亡」。成大公衛教授呂宗學則點出關鍵，請領生育補助需報活產、登記戶口，認為中央應修改新生兒死亡率定義，地方也應放寬用死產證明也能申請生育補助。

據衛福部統計，嬰兒死亡率指每千名活產兒在1歲前死亡的人數，去年達千分之4.4創下近14年新高；新生兒死亡率指每千名活產嬰兒於28天內死亡的人數，去年為千分之2.8也是近15年新高。台灣婦產科學會秘書長、馬偕醫院婦產科醫師黃建霈說，是因台灣規定新生兒有心跳就要通報活產，但有時新生兒周數小，死亡率自然提高，像是在英國要超過22周才會報活產，其二是台灣高齡產婦增加，早產比率也變高。

六都數據顯示，新北市、高雄市的新生兒、嬰兒死亡率近5年常高居前兩名，也略高於全國平均。新北衛生局長陳潤秋說，經專家學者回顧兒童死因分析，認為與「出生通報過度登記活產」有關，意指因各種原因接受人工流產手術的出生兒「先報活產，再報死亡」，造成死亡率飆高。

衛生局健管科長陳欣蓉說新北市2021年有79名新生兒死亡，其中50人是當天出生即死亡，再調閱這些新生兒母親病例，發現有16人因胎兒異常終止妊娠、11人沒有胎兒、孕婦異常但選擇流產，排除這兩項後，新北2021新生兒死亡率從千分之3.2降至千分之2.1。

承接國健署兒童死因回溯分析專案辦公室、成大公衛系教授呂宗學指出，最大問題是縣市政府為鼓勵生育加碼生育津貼，因領取條件需要出生證明書，有些胎兒雖是人工流產早產死亡，家屬卻希望開活產證明以登記戶口請領津貼，認為地方可參照勞保中生育給付條件，放寬認定讓活、死產證明都能申請生育津貼。

另外醫師對活產定義認知也不同，呂說，有一派醫師認為出生有心跳即為活產，也有實務派認為家屬要養育、且有機會搶救的新生兒才視為活產。因此OECD國家將未滿22周、500公克以下並未列入新生兒死亡率計算，他建議中央增列排除上述兩者新生兒死亡率數據，盡量減少「過度登錄」問題。

新生兒 死亡率

延伸閱讀

新北市府還沒收到繳稅證明 葉元之批賴清德稱「有繳稅」是否說謊？

新北發生2起氣爆！侯友宜挨批不關心 市府：第一時間即救災救護

與新冠感染有關？大陸解封後胎兒內臟反位率增逾4倍

大小里人口差223倍 新北鄰里編組啟動3月內送議會審議

相關新聞

一張圖看天氣！明北東先變天 這日迎入秋最低溫恐下探「1字頭」

本周兩波東北季風影響，中央氣象署指出，明天起先迎首波，北部、東半部率先變天，下半天轉雨；周三至周四回暖，天氣轉穩；周五起...

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

北捷淡水信義線發生異常，有網友在PTT發文表示，列車從台北車站出發後就走走停停，勉強開到圓山站就開不出站了，月台等候的人...

又見行人地獄 外國人沉痛告白「害怕過馬路」：有時真後悔來台灣

行人地獄真的成功扭轉了嗎？一名旅居台灣的外籍人士在臉書社團「反攻大路」發文...

「蹲式馬桶」助排便還是容易長痔瘡？ 醫曝2姿勢：有助順暢

現代人生活忙碌，不少人有便秘困擾，傳言「蹲式馬桶可以幫助排便」，卻有另種說法是「蹲太久容易長痔瘡」。對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓解答，「排便順暢」的重點其實不在馬桶形式，而是個人的飲食與運動狀況。不過有便秘問題的朋友，的確可以藉由「2種姿勢」來幫助排便。

「一律先吃排骨」護理師1原因改變飲食習慣 過來人點頭：吃便當分好幾次

醫院經常出現臨時狀況，讓護理師們忙得不可開交。日前，醫師王介立在臉書粉專上分享，他老婆以前喜歡將愛吃的食物留到最後，但自從在加護病房工作時經歷了「某件事」，讓她從此改變飲食習慣。

蛋價連2降仍買氣差…公會指「有降價空間」 蛋農怒批被犧牲

本土雞蛋買氣差，國內蛋價已連續2周調降，目前產地價及批發價每台斤為40.5元、50元。台北市蛋商公會理事長林天來今天說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。