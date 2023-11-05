一張圖看天氣！明北東先變天 這日迎入秋最低溫恐下探「1字頭」

本周兩波東北季風影響，中央氣象署指出，明天起先迎首波，北部、東半部率先變天，下半天轉雨；周三至周四回暖，天氣轉穩；周五起再迎另一波東北季風，北部低溫可能降至「1字頭」，跌至20度以下，成為入秋最低溫。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天東北季風漸增強，上午天氣仍然穩定，高溫可達30度左右；中午前後東北季風增強，桃園以北、東半部逐漸有短暫雨，宜蘭雨勢較明顯，新竹以南維持多雲到晴、影響不大。

周二東北季風影響，北部、東半部全天偏涼，水氣減少，東半部仍短暫雨，台北及桃園漸轉多雲，其他地區維持多雲到晴，日夜溫差大。周三至周四，天氣回暖，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅東半部偶雨。

周五起至下周日，迎接另一波東北季風影響，桃園以北、東半部隨時間逐漸轉短暫雨，其他地區維持多雲到晴。