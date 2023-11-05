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一張圖看天氣！明北東先變天 這日迎入秋最低溫恐下探「1字頭」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周，北東天氣變化多、中南部天氣穩定日夜溫差大。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
未來一周，北東天氣變化多、中南部天氣穩定日夜溫差大。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

本周兩波東北季風影響，中央氣象署指出，明天起先迎首波，北部、東半部率先變天，下半天轉雨；周三至周四回暖，天氣轉穩；周五起再迎另一波東北季風，北部低溫可能降至「1字頭」，跌至20度以下，成為入秋最低溫。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天東北季風漸增強，上午天氣仍然穩定，高溫可達30度左右；中午前後東北季風增強，桃園以北、東半部逐漸有短暫雨，宜蘭雨勢較明顯，新竹以南維持多雲到晴、影響不大。

周二東北季風影響，北部、東半部全天偏涼，水氣減少，東半部仍短暫雨，台北及桃園漸轉多雲，其他地區維持多雲到晴，日夜溫差大。周三至周四，天氣回暖，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅東半部偶雨。

周五起至下周日，迎接另一波東北季風影響，桃園以北、東半部隨時間逐漸轉短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

溫度方面，明天白天西部高溫仍有30度，早晚低溫北東21至23度、中南部22至24度。周二北部、宜花高溫下降5至6度，約24至27度。周五到下周一，中南部白天仍有30至31度，北台灣全天高溫22至23度，北部低溫19至20度、中部低溫21度。

未來一周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 低溫

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