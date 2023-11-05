新北醫療公益獎 精神科、中醫創新療法受肯定

精神科、中醫的創新療法，以及兒童友善醫療，都獲得新北市醫療獎的肯定！新北市第11屆醫療公益獎共有21位醫事人員與4家醫療院所得獎，包括精神科醫生、營養師與中醫師等科別都有。得獎的輔大診所教授施以諾受訪時表示，希望能推廣更多非藥物的精神療法給大眾。

推廣非藥物精神治療

現場首先撥放一小段得獎者受訪的影片集錦，有醫生感嘆，雖然醫生事各界都相當敬重的行業，但穿上白袍才知道承載的責任與重量多麼深厚；另有得獎者說，醫生不只要讓病友使用最先進的療法，其實同理心更重要，無論是考量家屬、病友感受，苦病友所苦，並竭盡所能搶救每個送來醫院的病友。

「人生重點不在別人眼光，而在於你發的光！」獲得「醫事教育研究獎」的施以諾受訪時表示，非常榮幸能獲得得獎肯定，他希望能將更多精神科的非藥物療法推廣到大眾，包括音樂、藝術等方式。他曾在精神科開發出如「平安量表」、「施徐式注意力測驗」等方法，廣為臨床治療師使用，因此獲獎。

中醫、營養師也獲獎

其中，漢唐中醫診所院長吳鐘霖創設「小神醫華佗營」，並在臨床中醫整理出特殊的全息療法，讓中醫生可以更準確掌握脈象的真實意義（診斷食物造成的影響與過敏反應），因此獲得醫療公益獎中的「醫療貢獻獎」；台北慈濟醫院的股長李盈瑩則因承辦「居家營養專業服務計畫」，協助培訓營養師而獲得「醫事服務貢獻獎」。

獲得醫療特殊奉獻獎的輔大附設醫院急診醫學科主任范修平因推動兒童友善治療而獲得「醫療特殊奉獻獎」，他引用德蕾莎修女的話說：「我們常常無法做偉大的事，但我們可以用偉大的愛去做小事。」希望透過自己的專業，減少兒童在病痛上的痛苦，以及對醫院的恐懼。

醫事人員辛苦付出

新北市副市長劉和然表示，疫情這3年下來，他很感謝衛生局長陳潤秋，與新北市所有醫事人員辛苦的付出，要挑出這些得獎名單並不容易，而醫事人員在疫情前常常需要24小時待命，背後更少不了家人的支持，他也感謝現場陪同得獎者的家屬們。

【更多精采內容，詳見 】