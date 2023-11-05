快訊

1婦人到院前死亡…宜蘭太平山遊覽車翻覆 肇事車定期檢驗且未查獲違規

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

「蹲式馬桶」助排便還是容易長痔瘡？ 醫曝2姿勢：有助順暢

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人有「便秘困擾」，醫師建議2姿勢有助於排便順暢。 圖／Ingimage
許多人有「便秘困擾」，醫師建議2姿勢有助於排便順暢。 圖／Ingimage

現代人生活忙碌，不少人有便秘困擾，傳言「蹲式馬桶可以幫助排便」，卻有另種說法是「蹲太久容易長痔瘡」。對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓解答，「排便順暢」的重點其實不在馬桶形式，而是個人的飲食與運動狀況。不過有便秘問題的朋友，的確可以藉由「2種姿勢」來幫助排便。

鍾雲霓在Facebook粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文，有患者來信表示，最近深受便秘之苦，「之前有讀過文章說蹲式馬桶可以幫助排便，但又有一種說法是蹲著用力太久會容易長痔瘡。哪一種說法才是正確的呢？鍾醫師都是使用蹲式馬桶還是坐式馬桶呢？」對此鍾雲霓回應，「不管是蹲式坐式，只要能順便便的都是好式。」

鍾雲霓說明，三天才排一次便，但每次一有感覺、5-7分鐘就暢快完成，這樣的腸胃很通暢；但就算每天都排便，卻每次都要在馬桶上坐半小時，臉紅脖子粗出力，或大出來的總是刮著肛門痛的羊屎便，這就叫便秘。

接著她解釋，排便是腸道蠕動加腹部、骨盆、肛門的協調運動，絕對不只靠肛門施力，「腸道蠕動順暢與否看的是飲食，充足的纖維質可以讓糞便在腸道裡旅行時直飛，不用轉機、不怕誤點，運動則可以強健骨盆腔與腹部肌肉，讓糞便最後一哩路直奔月球。」

鍾雲霓強調，排便順暢穩定，肛門自然不會因拉扯鬆弛膨脹，也就不會有痔瘡問題，「所以重點真的不是在用甚麼形式的馬桶。」不過，她也建議糞便質地不硬、但排便需要費力的朋友，可以改變「排便姿勢」，間接改變乙狀結腸屈度，有助於排便順暢。可以嘗試從「坐姿排便改成蹲勢」，或「在坐姿排便時墊個矮腳凳、稍微彎腰幫助出力」。

另外，吃青菜是老生常談，她提醒有排便困擾的人，儘量吃烹煮過的菜而非生菜，儘量吃深綠色帶粗葉帶梗的菜，而非淺色口感細嫩的菜葉，藉此增加腸道內的纖維質，讓糞便濕潤柔軟。鍾雲霓也叮嚀，若缺乏鍛鍊，排便時用到的骨盆腔肌群、腹部肌群和橫膈肌群會失去彈性和強度，將加重便秘不順的情況，因此可以藉由「運動」強化骨盆推力。容易便秘的朋友，可以試試每週3次快走、慢跑或騎自行車30分鐘，就可以有效促進排便。

痔瘡

延伸閱讀

屁孩搭計程車狂踢冷氣口遭制止 恐龍家長嗆司機：要不要用保鮮膜包起來？

麥當勞全盛期什麼時候？ 一票人點名「這時期」：半夜就開始排隊

哪個大陸用語最好用？ 網友點名「這2字」超神無法取代

月薪4萬工作1小時但有「這問題」 一票網友羨慕喊：根本超爽

相關新聞

一張圖看天氣！明北東先變天 這日迎入秋最低溫恐下探「1字頭」

本周兩波東北季風影響，中央氣象署指出，明天起先迎首波，北部、東半部率先變天，下半天轉雨；周三至周四回暖，天氣轉穩；周五起...

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

北捷淡水信義線發生異常，有網友在PTT發文表示，列車從台北車站出發後就走走停停，勉強開到圓山站就開不出站了，月台等候的人...

又見行人地獄 外國人沉痛告白「害怕過馬路」：有時真後悔來台灣

行人地獄真的成功扭轉了嗎？一名旅居台灣的外籍人士在臉書社團「反攻大路」發文...

「蹲式馬桶」助排便還是容易長痔瘡？ 醫曝2姿勢：有助順暢

現代人生活忙碌，不少人有便秘困擾，傳言「蹲式馬桶可以幫助排便」，卻有另種說法是「蹲太久容易長痔瘡」。對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓解答，「排便順暢」的重點其實不在馬桶形式，而是個人的飲食與運動狀況。不過有便秘問題的朋友，的確可以藉由「2種姿勢」來幫助排便。

「一律先吃排骨」護理師1原因改變飲食習慣 過來人點頭：吃便當分好幾次

醫院經常出現臨時狀況，讓護理師們忙得不可開交。日前，醫師王介立在臉書粉專上分享，他老婆以前喜歡將愛吃的食物留到最後，但自從在加護病房工作時經歷了「某件事」，讓她從此改變飲食習慣。

蛋價連2降仍買氣差…公會指「有降價空間」 蛋農怒批被犧牲

本土雞蛋買氣差，國內蛋價已連續2周調降，目前產地價及批發價每台斤為40.5元、50元。台北市蛋商公會理事長林天來今天說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。