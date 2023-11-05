「蹲式馬桶」助排便還是容易長痔瘡？ 醫曝2姿勢：有助順暢

現代人生活忙碌，不少人有便秘困擾，傳言「蹲式馬桶可以幫助排便」，卻有另種說法是「蹲太久容易長痔瘡」。對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓解答，「排便順暢」的重點其實不在馬桶形式，而是個人的飲食與運動狀況。不過有便秘問題的朋友，的確可以藉由「2種姿勢」來幫助排便。

鍾雲霓在Facebook粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文，有患者來信表示，最近深受便秘之苦，「之前有讀過文章說蹲式馬桶可以幫助排便，但又有一種說法是蹲著用力太久會容易長痔瘡。哪一種說法才是正確的呢？鍾醫師都是使用蹲式馬桶還是坐式馬桶呢？」對此鍾雲霓回應，「不管是蹲式坐式，只要能順便便的都是好式。」

鍾雲霓說明，三天才排一次便，但每次一有感覺、5-7分鐘就暢快完成，這樣的腸胃很通暢；但就算每天都排便，卻每次都要在馬桶上坐半小時，臉紅脖子粗出力，或大出來的總是刮著肛門痛的羊屎便，這就叫便秘。

接著她解釋，排便是腸道蠕動加腹部、骨盆、肛門的協調運動，絕對不只靠肛門施力，「腸道蠕動順暢與否看的是飲食，充足的纖維質可以讓糞便在腸道裡旅行時直飛，不用轉機、不怕誤點，運動則可以強健骨盆腔與腹部肌肉，讓糞便最後一哩路直奔月球。」

鍾雲霓強調，排便順暢穩定，肛門自然不會因拉扯鬆弛膨脹，也就不會有痔瘡問題，「所以重點真的不是在用甚麼形式的馬桶。」不過，她也建議糞便質地不硬、但排便需要費力的朋友，可以改變「排便姿勢」，間接改變乙狀結腸屈度，有助於排便順暢。可以嘗試從「坐姿排便改成蹲勢」，或「在坐姿排便時墊個矮腳凳、稍微彎腰幫助出力」。

另外，吃青菜是老生常談，她提醒有排便困擾的人，儘量吃烹煮過的菜而非生菜，儘量吃深綠色帶粗葉帶梗的菜，而非淺色口感細嫩的菜葉，藉此增加腸道內的纖維質，讓糞便濕潤柔軟。鍾雲霓也叮嚀，若缺乏鍛鍊，排便時用到的骨盆腔肌群、腹部肌群和橫膈肌群會失去彈性和強度，將加重便秘不順的情況，因此可以藉由「運動」強化骨盆推力。容易便秘的朋友，可以試試每週3次快走、慢跑或騎自行車30分鐘，就可以有效促進排便。