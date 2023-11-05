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「一律先吃排骨」護理師1原因改變飲食習慣 過來人點頭：吃便當分好幾次

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師王介立透露，他老婆原本喜歡將愛吃的食物留到最後，卻因在加護病房上班，而改變飲食習慣，示意圖。記者吳淑君／攝影
醫師王介立透露，他老婆原本喜歡將愛吃的食物留到最後，卻因在加護病房上班，而改變飲食習慣，示意圖。記者吳淑君／攝影

醫院經常出現臨時狀況，讓護理師們忙得不可開交。日前，醫師王介立在臉書粉專上分享，他老婆以前喜歡將愛吃的食物留到最後，但自從在加護病房工作時經歷了「某件事」，讓她從此改變飲食習慣。

王介立透露，他老婆過去喜歡將愛吃的食物留到最後，吃排骨便當時也總會把排骨放到最後才吃。他表示，後來老婆在加護病房工作，某次準備享用便當裡的排骨時，卻突然聽到遠方傳來呼喊「學～妳的病人CPR了～」，老婆只好立即放下手上便當，而排骨也因放太久只能丟掉。王介立說明，老婆在經歷這次事件後，就改變了自身的飲食習慣，「從此，她就一律先吃排骨」。

貼文一出，引起許多護理師共鳴，「我也是，以前都是喜歡的留到最後吃，但在病房工作後，就變成最想吃的先吃」、「我根本不吃飯的，就帶一個麵包、一杯無糖茶飲，5分鍾解決」、「真的，以前喜歡吃的都放到後面，後來發現常常吃不到」、「ICU（加護病房）很懂，好吃的一定先吃」、「護理師一個便當通常好像都要分好幾次，還不一定吃得完」。

護理師 便當

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