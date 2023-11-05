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又見行人地獄 外國人沉痛告白「害怕過馬路」：有時真後悔來台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行人地獄真的成功扭轉了嗎？一名外籍人士今天沉痛告白，「有時候我真的後悔來台灣」。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片
行人地獄真的成功扭轉了嗎？一名外籍人士今天沉痛告白，「有時候我真的後悔來台灣」。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片

行人地獄真的成功扭轉了嗎？一名旅居台灣的外籍人士在臉書社團「反攻大路」發文，他今天過馬路差點被闖紅燈的機車騎士撞上，納悶為何台灣闖紅燈的罰單這麼輕。對於常有人告訴他「台灣很安全」，他說，每次過馬路都會害怕，「有時候我真的後悔來台灣」。

該名網友表示，他住在台中，愛台灣也愛台中，自認台中是他的第二個家，但是冒著生命危險過馬路，讓他不時會認為，「我來台灣是錯誤嗎？」

他說，他今天去參加台中國際馬拉松跑半馬，原本很開心，但回到台中市區要走路回家，才走幾步就遇到機車騎士闖紅燈右轉，差點被撞上。他氣得用英文罵「What the hell？ What are you doing？」然後用中文說「紅燈啊」，對方沒有說對不起就騎走了。

「我真的不懂，為什麼闖紅燈然後右轉的罰單那麼輕？闖紅燈就是闖紅燈」，該名網友表示，因為他是外國人，常常被問會不會怕中國攻擊台灣，「現在我每次說為什麼要怕中國，已經每天走路會差點被台灣人撞死了，怎麼會有時間擔心中國？」

該名網友表示，常常有人告訴他台灣很安全，他認同大部分時候很安全，但可能是不同的安全，「不能安全過馬路到我家對面的」。在他的國家可能需要擔心東西、金錢，但沒那麼需要擔心他的生命，「過馬路而已，很簡單的事情」。

他說，在台灣每次過馬路之前，他會拿出來手機開始錄影，因為以前的經驗真的會害怕，「害怕車子、機車，害怕警察亂講或不幫忙，被撞死了，爸媽坐飛機哭著來台灣看我的屍體」。

「我愛台灣，我愛台中。台中我覺得真的有變成我的第二家，但有時候我真的後悔來台灣」，該名網友表示，因為交通、行人安全的問題。有那麼多原因愛台灣，但只有一個原因讓他偶爾會想一想，「我來台灣是錯誤嗎？」

他說，什麼時候會真的進步，「我問不是因為害怕，是因為要我們愛的台灣繼續進步」，還有他住在台中，有「媽媽市長」，「那為什麼小孩的死傷數量那麼誇張？」

該名網友表示，他很難理解，「台灣怎麼有台積電，但做不了真實的人行道」。

罰單 機車騎士 人行道 行人地獄

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