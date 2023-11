又見行人地獄 外國人沉痛告白「害怕過馬路」：有時真後悔來台灣

行人地獄真的成功扭轉了嗎?一名旅居台灣的外籍人士在臉書社團「反攻大路」發文,他今天過馬路差點被闖紅燈的機車騎士撞上,納悶為何台灣闖紅燈的罰單這麼輕。對於常有人告訴他「台灣很安全」,他說,每次過馬路都會害怕,「有時候我真的後悔來台灣」。

該名網友表示,他住在台中,愛台灣也愛台中,自認台中是他的第二個家,但是冒著生命危險過馬路,讓他不時會認為,「我來台灣是錯誤嗎?」

他說,他今天去參加台中國際馬拉松跑半馬,原本很開心,但回到台中市區要走路回家,才走幾步就遇到機車騎士闖紅燈右轉,差點被撞上。他氣得用英文罵「What the hell? What are you doing?」然後用中文說「紅燈啊」,對方沒有說對不起就騎走了。

「我真的不懂,為什麼闖紅燈然後右轉的罰單那麼輕?闖紅燈就是闖紅燈」,該名網友表示,因為他是外國人,常常被問會不會怕中國攻擊台灣,「現在我每次說為什麼要怕中國,已經每天走路會差點被台灣人撞死了,怎麼會有時間擔心中國?」

該名網友表示,常常有人告訴他台灣很安全,他認同大部分時候很安全,但可能是不同的安全,「不能安全過馬路到我家對面的」。在他的國家可能需要擔心東西、金錢,但沒那麼需要擔心他的生命,「過馬路而已,很簡單的事情」。

他說,在台灣每次過馬路之前,他會拿出來手機開始錄影,因為以前的經驗真的會害怕,「害怕車子、機車,害怕警察亂講或不幫忙,被撞死了,爸媽坐飛機哭著來台灣看我的屍體」。

「我愛台灣,我愛台中。台中我覺得真的有變成我的第二家,但有時候我真的後悔來台灣」,該名網友表示,因為交通、行人安全的問題。有那麼多原因愛台灣,但只有一個原因讓他偶爾會想一想,「我來台灣是錯誤嗎?」

他說,什麼時候會真的進步,「我問不是因為害怕,是因為要我們愛的台灣繼續進步」,還有他住在台中,有「媽媽市長」,「那為什麼小孩的死傷數量那麼誇張?」

該名網友表示,他很難理解,「台灣怎麼有台積電,但做不了真實的人行道」。