台灣腦庫揭牌 薛瑞元：編列預算科研補助支應

台灣首座腦庫今天揭牌，台灣腦科學歷經20多年有跳躍式進步，這座國家級腦庫未來財源將成最大挑戰。衛生福利部長薛瑞元說，編列預算維持腦庫基本運作，財源將從科研補助支應。

台大醫學院舉行台灣腦庫揭牌典禮，行政院長陳建仁致詞時表示，台灣面臨人口老化，許多疾病與腦部有關，如失智症、巴金森氏症等，台灣腦庫成立有助於科學家深入研究腦疾病，可能達到健康的人預防腦疾病產生，早期發現治療，希望台灣腦科學能成為亞洲領頭羊。

國家衛生研究院長司徒惠康說，台灣腦庫成立，充滿大愛，是延續生命光輝的醫學寶庫，更是台灣醫學研究最後的、最重要的拼圖。

國立台灣大學副校長張上淳表示，這不是台大的腦庫，是國家級腦庫，今天只是開始，單靠醫學院養台灣腦庫並不容易，呼籲政府提供長久財源支持。

薛瑞元說，過去腦科學以影像學研究為主，但終究像隔層紗，台灣腦庫成立揭開腦科學的神秘面紗，理解腦庫持續運作需要經費，未來由相關科技預算支應；另外，捐贈一定是最難突破，須仰賴與病友團體共同努力，讓民眾知道重要性，生前立下捐贈意願，死後家屬同意捐贈。

台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼表示，根據統計，全世界共有150家左右的腦庫，腦庫是國家強大的象徵。不同於其他國家由政府主動推動，台灣腦庫成立緣起病友，早在1990年代起，病人或其家屬了解無藥可醫的無奈，希望送出大愛，對未來有相同疾病的人有所貢獻。

從2017年起，謝松蒼帶領腦庫工作小組啟動籌建，一開始遇到的困難是尋求成立腦庫的法源依據，奔走不同政府機關，2019年衛福部做了行政解釋，讓腦庫的成立有法源依據。腦庫建置、人員培訓成了第2個挑戰，再歷經3年努力，衛福部今年核准成立台灣腦庫。