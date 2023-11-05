PM2.5空汙報到！擴散條件差 高屏地區恐亮紅燈

今天環境風場偏東風，受到地形影響，西半部擴散條件不佳，截至今中午12時止，全台有6個空品監測站亮「橘燈」，主要汙染物為PM2.5，環境部提醒，大城、麥寮、安南、林園、高雄（湖內）地區、金門地區的敏感族群，應減少在戶外劇烈活動。

根據環境部空品監測網資料顯示，今天環境風場為東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；桃園至台南地區、馬祖夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。

環境部指出，截至今中午12時止，彰化大城、雲林麥寮、台南安南、高雄林園及湖內、金門地區等空氣品質達到橘色提醒等級，主要汙染物為PM2.5，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部預估，今天宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間可能達紅色警示等級。