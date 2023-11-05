防森林火災！農業部推通報拿獎金 舉發每案拿10萬元

台灣國有林平均每年發生52.6起森林火災事件，其中有97%是人為用火不慎引起，為提醒民眾謹慎用火，農業部林業署今年建立「林火風險評估系統」，並呼籲上山不燃燒雜草、亂丟煙蒂、隨地焚燒垃圾等「三不」，違者最高處60萬元罰鍰，放火燒他人森林者還可處最長10年有期徒刑。

林業署表示，林火風險評估系統是運用資料同化技術整合衛星氣象資訊，計算「林火天氣指數產製台灣林地林火潛在風險」，並推估未來7日的林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

若特定地區連日乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為。

林業署提醒，雖建置林火風險評估系統可事先預警民眾，但也呼籲民眾上山要遵守不燃燒雜草、亂丟煙蒂、隨地焚燒垃圾等「三不」曲，否則，依森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，未經許可不得引火，違者罰最高60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人森林者，可處3年以上、10年以下有期徒刑。

另外，乾燥季節即將來臨，林業署也推出「全民防火通報拿獎金」，舉發放火燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元破案獎金；另外，最先通報森林火災發生者發給5000元獎金。