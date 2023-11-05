快訊

新竹風飛砂幫大老助郭董遭收押 掛名董事真正幫主另有其人

單靠台積電能生存？非官方兵推點出台灣這幾項死穴

好想開冷氣！秋老虎發威白天熱爆 台電曝2妙招：室內秒降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台泰旅遊潮爆發！高雄搶觀光 旅行社、航空公司成助力

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市觀光局拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，希望加速雙方觀光旅遊合作。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，希望加速雙方觀光旅遊合作。圖／高雄市觀光局提供

交通部觀光署統計今年初至9月，約有26萬泰國旅客來台，是東南亞前4大入境國，泰國是相當重要的海外市場之一；高雄市觀光局除了率團隊到曼谷辦觀光推介會外，也首創國際旅客團補計畫，團隊後續拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，希望加速雙方觀光旅遊合作。

高雄市觀光局提出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上國外旅客，至高雄住宿一晚並到指定景點，平日（週日至週四）補助台幣5000元、假日（週五、週六及國定假日）補助台幣4000元。

觀光局長高閔琳指出，她30日到泰國航空總部，談論雙邊航班增班及相關行銷露出，增添兩地旅客旅遊的便利性與選擇；泰國航空回應，預計12月初率隊赴高雄踩線，之前曾推出LGBTQ+ 網紅踩線團，成效良好，總部目前也評估透過高雄中轉，延伸航線至日本東京、大阪，方便更多旅客造訪高雄。

觀光局團隊接著拜會泰國前二大旅行社 Quality Express 及 Formosa Journey Land。Quality Express 董事總經理承諾盡快安排到高雄踩線，掌握高雄新景點設施，加速推廣南台灣旅遊產品；Formosa Journey Land董事長林景松表示，高雄觀光局是公司成立以來，第一個來正式拜會的縣市政府，身為台灣女婿非常感動。

此外，觀光局11月01日也拜會駐泰國台北經濟文化辦事處，薛秀媚副代表及徐蔚民副代表均指出「希望針對會展、宗教文化、教育遊學、智慧城市、運動賽事及兩國議會間的跨國交流，吸引更多泰國民眾造訪高雄」。中華航空泰國分公司總經理潘允浩也說，「呼應台灣旅客入泰免簽政策，已立刻向總公司申請泰國航線增班，尤要增加高雄泰國直飛航班」。

高雄市觀光局拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，希望加速雙方觀光旅遊合作。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，希望加速雙方觀光旅遊合作。圖／高雄市觀光局提供

泰國 觀光局 高雄市

延伸閱讀

泰國開放免簽 台灣人會更常去？內行人點關鍵：大勝日本

行程突被取消！旅行社業務「侵占團費59萬元」神隱 25人受害求助無門

國旅剉咧等？泰國開放台灣旅客免簽 內行人點疫後「1優勢」：超心動

泰國知名低成本Coser用辣椒扮《勝利女神：妮姬》小紅帽 太辣啦兄day！

相關新聞

全台最早楓紅！杉林溪山林變色美炸了 民眾搶拍

時序步入深秋，又到賞楓季節，南投杉林溪森林生態園區因日夜溫差大，楓葉迅速轉紅，水杉林也轉為金黃色，進入最佳遊賞期，搶先成...

立冬將至！龍年犯沖4生肖把握時間拚轉運 做一事最快見效

11月8日迎來節氣「立冬」，而因明年是「無春年」，民俗專家廖大乙建議，明年犯太歲的屬龍、狗、羊、牛等4生肖，可把握立冬前...

全國小一生未治療齲齒率32.95% 國教署針對6歲童推廣這服務

幼兒園是建立健康行為的關鍵場域，因此教育部國教署112學年度將針對幼兒園制定口腔保健相關策略，推廣6歲兒童「第一大臼齒窩...

台鐵通勤族注意！6日起2天86列次區間車停駛 這裡查影響車次

搭乘台鐵通勤的民眾注意了，因應考試院「112年交通事業鐵路人員升資考試」，台鐵局人力不足，明天、周二有多列次區間車、區間...

防森林火災！農業部推通報拿獎金 舉發每案拿10萬元

台灣國有林平均每年發生52.6起森林火災事件，其中有97%是人為用火不慎引起，為提醒民眾謹慎用火，農業部林業署今年建立「...

台泰旅遊潮爆發！高雄搶觀光 旅行社、航空公司成助力

交通部觀光署統計今年初至9月，約有26萬泰國旅客來台，是東南亞前4大入境國，泰國是相當重要的海外市場之一；高雄市觀光局除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。