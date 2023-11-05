台泰旅遊潮爆發！高雄搶觀光 旅行社、航空公司成助力

交通部觀光署統計今年初至9月，約有26萬泰國旅客來台，是東南亞前4大入境國，泰國是相當重要的海外市場之一；高雄市觀光局除了率團隊到曼谷辦觀光推介會外，也首創國際旅客團補計畫，團隊後續拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，希望加速雙方觀光旅遊合作。

高雄市觀光局提出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上國外旅客，至高雄住宿一晚並到指定景點，平日（週日至週四）補助台幣5000元、假日（週五、週六及國定假日）補助台幣4000元。

觀光局長高閔琳指出，她30日到泰國航空總部，談論雙邊航班增班及相關行銷露出，增添兩地旅客旅遊的便利性與選擇；泰國航空回應，預計12月初率隊赴高雄踩線，之前曾推出LGBTQ+ 網紅踩線團，成效良好，總部目前也評估透過高雄中轉，延伸航線至日本東京、大阪，方便更多旅客造訪高雄。

觀光局團隊接著拜會泰國前二大旅行社 Quality Express 及 Formosa Journey Land。Quality Express 董事總經理承諾盡快安排到高雄踩線，掌握高雄新景點設施，加速推廣南台灣旅遊產品；Formosa Journey Land董事長林景松表示，高雄觀光局是公司成立以來，第一個來正式拜會的縣市政府，身為台灣女婿非常感動。