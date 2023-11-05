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立冬將至！龍年犯沖4生肖把握時間拚轉運 做一事最快見效

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「立冬」示意圖。記者賴香珊／攝影
節氣「立冬」示意圖。記者賴香珊／攝影

11月8日迎來節氣「立冬」，而因明年是「無春年」，民俗專家廖大乙建議，明年犯太歲的屬龍、狗、羊、牛等4生肖，可把握立冬前到立冬這幾天補氣轉運，可多布施，畢竟有施才有得，又以捐血效果最快速，招來正能量也能預先補財庫。

廖大乙指出，今年癸卯年逢「黑兔雙春閏二月」是變動大的一年，不過立冬將屆，而立冬是送秋迎冬的節氣，也代表今年已過4分之3，也進入最後階段，在民俗上，癸卯年影響力將漸減弱，因此民眾可把握立冬前到立冬這段期間補氣轉運。

而明年甲辰龍年是沒有「立春」的「無春年」，也被稱為「孤鸞年」，其中肖龍者「坐太歲」、肖狗者「沖太歲」、「小偏沖」太歲則為肖羊、牛者，特別建議犯太歲的4生肖，以及明年想嫁娶者，在龍年來臨前改變自身磁場，也補充正能量。

廖大乙說，想在龍年前轉換好磁場，招來好運勢，可把握立冬前到立冬當天「布施關懷」，尤其是犯沖4生肖，捐款做公益、關心問候長輩及長官等都是布施，捐血則最快速有效，有施才會有得，轉換正能量，迎接好能量，有助行運補財庫。

此外，吃對食物也能夠幫助自己開運、補運，在秋天尾聲到立冬前正是儲備能量時，菇類、溫性蔬菜及豬肉等食材很養生，也能提高能量開運；立冬後到立春前因天寒需補氣，羊肉、薑母鴨是補氣食物，不妨吃一些補氣，補氣就是開運。

立冬 開運 生肖

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