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好天氣只到今天 未來1周2波東北季風發威 中南部溫差逾10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周，兩波東北季風影響，首波在明天報到。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
未來一周，兩波東北季風影響，首波在明天報到。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

把握今天好天氣，中央氣象署指出，未來一周兩波東北季風影響，期間北部、東半部轉雨轉涼，首波在明天報到，下半天宜蘭留意較大雨勢發生；周三至周四天氣回穩2天後，周五至周六又受另一波影響。溫度方面，全台日夜溫差大，北台灣高溫僅24至26度；中南部高溫上至32度，低溫下至21度，差距達11度。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，周一至周二第一波東北季風影響。周一鋒面漸近，上半天桃園以北、東半部逐漸降雨；周一下半天起，降雨轉趨明顯，尤其宜蘭地區留意較大雨勢發生。周二白天，東北季風持續影響，北東持續降雨外，中南部山區偶爾午後局部陣雨，但雨量不多。

周三至周四天氣回穩，僅東半部偶雨。周五至周六，另一波東北季風影響，北東轉雨外，中南部山區午後局部陣雨。

未來一周溫度趨勢，陳伊秀說，中南部白天高溫30至32度、低溫21至24度。東北季風影響期間，南台灣高溫28至29度、低溫22至23度，北台灣高溫24至26度。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫 低溫

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