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晴朗穩定好天氣 西半部空氣品質普遍較差

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天高溫各地29-32度，仍是相當穩定的天氣，東半部會有局部短暫雨，其餘各地晴時多雲。本報資料照片
今天白天高溫各地29-32度，仍是相當穩定的天氣，東半部會有局部短暫雨，其餘各地晴時多雲。本報資料照片

今天依舊是好天氣，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天白天高溫各地29-32度，日夜溫差相當明顯。天氣方面，預估今天仍是相當穩定的一天，只有迎風面的東半部局部短暫雨，其餘各地晴時多雲。

不過，方俊元表示，東南風環境下，西半部的空氣品質普遍比較差，甚至是到北部也是，環境部發布對敏感族群不健康燈號，呼吸道敏感族群出門多加留意身體狀況。

方俊元說，明天將會有微弱鋒面往南掠過台灣北部海面，環境水氣有增多趨勢，預估在北部及東部地區是陰時多雲有局部短暫雨，中南部則是多雲時晴較穩定的天氣。

他表示，依目前預報資料，這波鋒面沒有直接通過影響到台灣，所以整體的降雨不會到非常多，只有迎風面地區有較長時間降雨。

至於氣溫方面，方俊元表示，低溫變化不大，中北部、東部普遍21-23度，南部23-25度；北部東部下降幅度會較明顯，26-28度左右；中南部地區影響較小，仍是30-31度。

周二仍是受東北季風影響，不過，方俊元說，大陸高壓中心已經逐漸東移出海，加上整體水氣有略減少趨勢，預估在北部大致是多雲到陰，東部陰有短暫雨，中南部則是維持多雲到晴的天氣，氣溫方面則是沒有太明顯變化。

到了周三「立冬」，方俊元表示，高壓中心東移出海，台灣又回到高壓迴流偏東風環境影響，目前預報看來沒有太明顯水氣影響，各地大致是晴到多雲的天氣，只有在東部雲量較多，偶有短暫降雨出現。

空氣品質

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