冷空氣何時到？ 賈新興估時間點、影響可能3至5天
冷空氣何時到？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，最近預報周三至13日下周一，東亞低空氣流顯示似乎東北季風明顯偏強，時間點大致落在雙11（11月11日至12日）左右，這波影響的時間可能稍長。
他說，昨天南部局部高溫33-34.5度，北部也有31-32度。紫外線強，晴朗穩定的天氣，今天的天氣跟昨天的天氣相似度百分百。明天中午後東北季風，新竹以北及宜蘭氣溫下降明顯；這波東北季風略偏乾，迎風面的東北角至宜蘭，以及新北市東側，傍晚轉有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢。周三東北季風就減弱了。
不過，賈新興表示，觀察下周六、周日的冷空氣。雙11左右東北季風明顯偏強，這波影響的時間可能稍長，大約3至5天左右。這是比較期末的預報，再觀察幾天。
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