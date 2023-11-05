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明起迎鋒面 北部、東半部降7度

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
未來兩周鋒面及東北季風增強時，北東轉濕涼、中南早晚涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來兩周鋒面及東北季風增強時，北東轉濕涼、中南早晚涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署表示，今天各地天氣持續穩定、水氣少，僅東南部及恆春半島有零星降雨，日夜溫差大，明天受到鋒面及東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨，高溫將一口氣下降六、七度，直到周三才減弱，但周五又會再迎另一波東北季風，迎風面北部及東半部再度濕涼。

氣象署預報員林定宜指出，今天天氣穩定、水氣少，局部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差大。另外，今天夜晚及清晨彰化至台南地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

林定宜說，明天下半鋒面從台灣北方通過，加上東北季風影響，傍晚起變天，北部及東半部轉涼，桃園以北及東半部降雨機率高，尤其東北部降雨明顯，新竹以南則為多雲到晴。周二東北季風持續影響，北部及東半部整天偏涼，高溫約降六、七度，僅剩廿四度。

他指出，周五另一波東北季風到來，北部及東半部再降溫，桃園以北及東半部再度出現短暫雨，其他地區為多雲，午後山區也要留意短暫雨，且這波東北季風影響時間長，預計延續到十四日。

東北季風 高溫

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