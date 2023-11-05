台小腦萎縮症研究始祖宋秉文 等不到台灣腦庫掛牌

歷經小腦萎縮症病友與醫界共同爭取廿二年，台灣腦庫今天正式揭牌成立。台灣腦庫推手、小腦萎縮症研究創始者宋秉文已於本月一日逝世，無緣出席典禮。宋秉文是台灣神經罕見疾病學會創會理事長、台北榮總周邊神經科主治醫師兼科主任，全台第一位捐贈大腦的小腦萎縮症病人，就是宋秉文的病人。

小腦萎縮症一直是難解之謎，醫界期待能找到原因。小腦萎縮症病友協會理事長黃玉春曾說，以前台灣進口研究的腦組織，竟是被用過的二手腦組織，且進口的腦組織，東方與西方基因完全不一致，當時小腦萎縮症病友協會的副理長張棟樑，提及成立台灣腦庫的想法，找來宋秉文協助。

一九八八年，宋秉文於台北榮民總醫院神經醫學中心設置區全台第一個「神經基因實驗室」，開啟台灣小腦萎縮症及其他神經退化疾病的基因診斷與研究。台灣神經罕見疾病學會理事蕭丞宗說，宋秉文一生投入小腦萎縮症的研究，收治多名小腦萎縮症患者，當時台灣第一個捐贈大腦組織的患者，就是宋秉文的病患。

小腦萎縮症的基因型多達四十多種，其中有超過三成，至今都找不出致病原因，但宋秉文找出第廿二型小腦萎縮症的致病基因，是重要成就之一，也讓他成為國內研究小腦萎縮症的始祖。

蕭丞宗說，宋醫師當時不斷表示「台灣一定要有自己的腦庫」，才有辦法在台灣人的基因當中，找出關鍵的罕見神經疾病治病機轉，轉眼已過廿多年，終於，台灣成立自己的腦庫。

小腦萎縮症的患者終生飽受疾病之苦，包含他治療的患者在內，都非常願意將自己的大腦組織捐出，幫助研究人員「找出自己究竟為何生病」。