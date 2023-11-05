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國家鐵道博物館 1期預計明年底開放
台鐵台北機廠活化轉型為國家鐵道博物館園區迄今七年，預計明年底開放第一期範圍。鐵博館籌備處主任鄭銘彰說，今年到二○二七年前，會是鐵博館的工程高峰期，明年底將開放第一期區域，包括柴電工廠、總辦公室、技工養成所、材料實驗室、澡堂、大禮堂，目標拚二○二七年全區開放。
行政院在二○一六年核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，國家鐵道博物館籌備處於二○一九年成立。今年的文博會，鐵博向大眾展示保存修復轉型的階段性成果，首度開放總辦公室、澡堂、鍛冶工場、客車工場。
行政院長陳建仁昨視察鐵博園區內的員工澡堂修復情形，他致詞時說，員工澡堂是八十八歲的國定古蹟，鐵道博物館除硬體外，也具備文化本質、歷史溯源等內涵，最重要的是鐵道職工的勞動文化，讓博物館不再只是一棟冷冰冰的建築。期盼未來人們走在園區當中，能看見生命、美好與感恩的延續，讓鐵博成為一座活的博物館。
交通部次長胡湘麟說，台北機廠是有故事的地方，而故事最新發展是台鐵明年公司化後，台北機廠土地將納入償債基金處理，產權移交鐵道局。
二○二六年計畫到期後，會再與文化部討論後續發展，初步規畫為行政法人，讓鐵道故事延續下去。
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