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延誤影響憂超時無法起飛…飛曼谷班機「滯留7小時」 星宇航空回應了

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延誤影響憂超時無法起飛…飛曼谷班機「滯留7小時」 星宇航空回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照片
星宇航空示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照片

星宇航空一架JX742曼谷飛往台北航班原訂今天下午2點50分出發，有乘客表示，班機一度延誤至晚間6點10分才登機，上機後又被告知因超時無法起飛，一路等到晚間8點多都還未起飛，也不能下機。星宇航空表示，主因另一班機延誤，機組員為求謹慎需確認是否有工時超時問題，稍早班機已於當地時間9點13分起飛。

有乘客在PTT表示，今搭乘星宇航空JX742班機在報到時被告知班機延遲，登機時間改為晚間6點10分，後來又一度提前至傍晚5點，導致旅客紛紛在機場奔跑趕登機，上機後飛機在跑道繞行一圈又被告知因超時不能起飛，旅客被關在機上超過2個小時等待指示，截至晚間8點多不能下機也還未起飛。

根據星宇航空航班動態顯示，JX742班機原訂當地時間下午2點50分從曼谷起飛，台灣時間晚間7點30分抵達；目前已延遲至當地時間晚間8點30分起飛，台灣時間5日凌晨1點06分抵達。

星宇航空表示，主因另一班JX741台北飛往曼谷班機延誤，因應組員工時問題有加派人力，進而影響JX742班機後推也延誤，JX742班機組員擔心因延誤也有工時超時問題，為求謹慎返回登機門確認，目前已確認無超時問題，班機已於當地時間9點13分起飛。

星宇航空指出，此次共影響機上233名乘客（10名商務艙旅客、220名經濟艙旅客、3名嬰兒），已發放水、飲料及咖啡給旅客。

星宇航空JX742班機原訂當地時間下午2點50分從曼谷起飛，台灣時間晚間7點30分抵達。圖/取自星宇航空官網
星宇航空JX742班機原訂當地時間下午2點50分從曼谷起飛，台灣時間晚間7點30分抵達。圖/取自星宇航空官網

星宇航空 曼谷 航班 工時 機場

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