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高流點上藍光化身「藍圈圈」 提醒民眾關注防治糖尿病

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄流行音樂中心發出藍色燈光，象徵世界糖尿病日的藍色圈圈。圖／高市衛生局提供
高雄流行音樂中心發出藍色燈光，象徵世界糖尿病日的藍色圈圈。圖／高市衛生局提供

為響應11月14日世界糖尿病日，高市衛生局與中華民國糖尿病學會今天傍晚，在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦園遊會，並透過點燈儀式，讓高流發出藍色燈光，象徵世界糖尿病日的藍色圈圈。高雄市長陳其邁說，糖尿病是國人的十大死因之一，感謝相關單位與中央地方攜手合作，共同照顧好國人健康快樂。

陳其邁說，糖尿病在台灣盛行率攀升且有年輕化趨勢，普遍影響國人健康。除了糖友照顧，高雄更希望做到預防保健與預防醫療，從初級照護與健康促進著手，在社區照顧好市民朋友健康。

高市衛生局說，今年度世界糖尿病日的主題為「可近的糖尿病照護」，全球約有十分之一的成年人罹患糖尿病，卻有近一半的人尚未確診，無法得到適時的醫療照護。衛生局積極推動糖尿病共同照護網及糖尿病健康促進機構認證，自2017年起舉辦提升糖尿病品質獎勵計畫，持續監測高雄市醫療院所糖尿病照護指標，提供高雄市民眾優質的糖尿病照護服務。

高雄衛生局表示，預防糖尿病必須從健康生活型態做起，透過均衡飲食、規律運動、戒除菸酒，並定期接受健康檢查，了解自身健康狀況；糖尿病個案也不用太擔心，只要與醫護人員合作，定期回診、規律用藥，協助控制血糖、血脂及血壓，現在更可運用智慧科技，協助監控健康數據，及時獲得警訊，做好健康管理工作，避免併發症發生。

高市衛生局今年更致力於推展健康餘命躍升計畫，規劃健康促進工作，藉由健康篩檢及轉介，完備疾病治療及社區照顧，以延長民眾的健康餘命。今天的園遊會由全台20多家糖尿病照護相關單位共同設攤，民眾在輕鬆的活動中，獲得糖尿病相關的健康識能，還有健走活動，邀請民眾動一動，健康又樂活。

高雄市長陳其邁、高市衛生局長黃志中等人在今天傍晚點燈儀式，讓高雄流行音樂中心發出藍色燈光，透過高流美麗的特色建築，呼應國際糖尿病聯盟（IDF）推動全球性糖尿病防治工作，呼籲民眾共同關注防治糖尿病議題。

高雄流行音樂中心發出藍色燈光，象徵世界糖尿病日的藍色圈圈。圖／高市衛生局提供
高雄流行音樂中心發出藍色燈光，象徵世界糖尿病日的藍色圈圈。圖／高市衛生局提供
高雄市長陳其邁等人今天傍晚舉行點燈儀式，將高雄流行音樂中心點上藍色燈光，象徵世界糖尿病日的藍色圈圈。記者王勇超攝影
高雄市長陳其邁等人今天傍晚舉行點燈儀式，將高雄流行音樂中心點上藍色燈光，象徵世界糖尿病日的藍色圈圈。記者王勇超攝影

糖尿病 衛生局

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